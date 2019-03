Se cumplen 44 años de la presentación del 'All you need is love' de los Beatles

'Todo lo que necesitas es amor'. Ya lo decían los Beatles hace más de 40 años. Cuando compusieron esa canción, no sabían que la crearon para la primera emisión internacional por televisión. El amor llegó a 400 millones de telespectadores de todo el mundo.



Les pidieron un mensaje sencillo y es lo que hicieron: algo tan simple como 'All you need is love', un canto sencillo a uno de los sentimientos más universales. La canción no se emitió en riguroso directo: aunque sonó en vivo la voz, la música y el ritmo habían sido grabados previamente.



Esta canción enamoró a los 400 millones de personas que vieron esa histórica retransmisión televisiva y después siguieron conquistando corazones. Sacaron el disco pocos días después y se colocó inmediatamente en el´número uno de las listas de ventas, convirtiendose en una de las canciones más tatareadas y simbólicas de la historia de la música.