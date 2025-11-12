Este es el vídeo del anuncio de la Lotería de Navidad 2025: descubre todos los detalles del spot más esperado del año

El anuncio de la Lotería de Navidad 2025 ya se ha presentado oficialmente, marcando el inicio de una de las épocas más esperadas del año en España. Como cada noviembre, el spot de la Lotería de Navidad da el pistoletazo de salida a la ilusión, la esperanza y las historias que rodean al Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre.

El vídeo completo del anuncio ya se puede ver aquí.

Desde hace décadas, el anuncio de la Lotería de Navidad es mucho más que una simple campaña publicitaria. Cada año, el spot de Loterías y Apuestas del Estado sorprende con una nueva historia que busca conectar con el público y reflejar el mensaje central de esta lotería: compartir.

El anuncio de este año nos transporta al Rastro de Madrid, donde Vero y Max encuentran un curioso décimo de Lotería de Navidad enmarcado que data de hace tres décadas. Sorprendidos, se preguntan qué motivo pudo llevar a alguien a conservarlo así. Esa incógnita se convierte en el punto de partida de una historia llena de emoción que acaba recordándonos algo muy sencillo pero esencial: la importancia de lo verdaderamente valioso en la vida.

Tras adquirir el décimo por apenas diez euros, en medio de un regateo , la pareja se sumerge en una búsqueda que les lleva a descubrir una historia en la que averiguan que su antiguo dueño renunció voluntariamente a 60.000 euros, movido por una razón profundamente humana.

Como es habitual, el spot concluye con el mensaje más representativo de estas fechas: compartir la suerte. En esta ocasión, un nuevo décimo sirve para estrechar lazos entre desconocidos que, hasta ese momento, jamás se habían encontrado en las calles de Madrid.

Cómo y dónde comprar los décimos del sorteo

Tras el estreno del anuncio, miles de personas comienzan la búsqueda de los primeros décimos de la Lotería de Navidad 2025. Pueden adquirirse en administraciones oficiales, puntos de venta físicos o plataformas digitales autorizadas.

Cuándo se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará, como es tradición, el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Durante la mañana, los Niños de San Ildefonso cantarán los premios más esperados del año en un evento seguido por millones de personas.

Spot del año pasado

Bajo el lema 'compartirlo es extraordinario', el spot de la Lotería de Navidad 2024 conmovió a millones de espectadores al narrar la historia de Julián, un hombre mayor que vive solo en un pequeño pueblo de la llamada España vaciada.

La campaña comenzaba con una sencilla escena: Julián comprando su décimo y confesando a una reportera que no tenía con quién compartirlo. A partir de ese momento, las redes sociales se convertían en el hilo conductor de una ola de solidaridad. Personas de todo el país empezaban a enviarle mensajes, recordándole que la magia de la Navidad también consiste en compartir, aunque sea con desconocidos.

Finalmente, el 22 de diciembre, cuando se anuncia el Gordo, Julián recibe un mensaje que simboliza el espíritu de la campaña: "Esto también es tuyo, Julián".