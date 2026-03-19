La 'Cremà' de un millar de Fallas cierra el Día Grande de Valencia

19 de marzo. San José. Día del Padre. Y día grande también de las Fallas de Valencia. Esta noche arderá la sátira fallera y todo el arte que los falleros han levantado en las calles de toda la Comunitat Valenciana. Solo en la ciudad de Valencia serán pasto de las llamas cerca de 400 fallas infantiles, y otras 400 grandes. Pero se plantan ninots en localidades de todo el territorio valenciano como Denia, Benidorm, Alzira, Cullera o Borriana.

La 'Cremà' de las fallas infantiles comienza a las 20:00 horas y la de las grandes a las 22:00 HORAS. A las 21:00 y 23: horas, respectivamente, arderán las fallas municipales. "El fuego quema lo malo, para volver a resurgir de las cenizas y construir un futuro mejor. Las fallas no tienen sentido sin el fuego purificador", explica un fallero.

A las 19:00 horas tendrá lugar la Cabalgata del Fuego. Se trata de un desfile en el que 150 personas, entre diablos danzantes, pirotécnicos o dragones, recorre las calles hasta la plaza Porta de la Mar anunciando que se acerca la hora de las llamas. Habrá que esperar hasta que pase la fiesta para hacer balance, pero los datos de del Estudio de Impacto Económico 2025 elaborado por la Universitat de València sitúan a las Fallas en un evento económico de primer nivel y de impacto mundial.

Más de un millón de personas deambulando por las calles, 750 millones de euros de impacto económico para la ciudad que represetan el 0,14 del Producto Interior Bruto (PIB) de toda la Comunitat o la creación de 6.500 puestos de trabajo, son algunas de las cifras que arrojó la fiesta hace un año.

Fuego, tradición y multitudinaria fiesta cierran las Fallas de Valencia

Dos datos más. En 2026, 123.000 falleros han desfilado en la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados para crear un manto confeccionado con más de 70.000 ramos. Fotografíar el trabajo de los Vestidores de la Virgen es visita obligada en la mañana de San José. "Es espectacular. El olor de las flores y ver la plaza cubierta de ramos es algo que supera lo que siempre había visto por televisión", comenta una turista de Pamplona.

El centro de la ciudad está blindado por seguridad. Hay 400 calles cortadas por los monumentos de cartón piedra, mercadillos ambulantes o zonas de fuegos. En días como hoy se calcula que 160 mil personas asisten al evento pirotécnico más icónico de la fiesta.

Este día de San José ha disparado la 'Mascletà' en la catedral de la pólvora, la empresa Hermanos Caballer. Las falleras mayores se han despedido de la última mascletà lanzando el grito: "Gràcies, València. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà".

"Hemos venido más de un ahora antes y casi ya no entramos en la plaza de tanta gente que hay. Ha valido la pena. Es de locos. Es algo único", aseguran un grupo de chavales de Madrid que llevan varios días disfrutando de las fallas.

Las Fallas de Valencia fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2016. La UNESCO reconoció el trabajo de los artistas, músicos, indumentaristas, falleros y pirotécnicos por preservar una identidad única que celebra la vida a través de la milenaria cultura del fuego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.