María Lani fue la musa de pintores tan destacados como Cocteau, Matisse o Chagall. Esta mujer nacida en Polonia convenció a los mejores pintores de la época para que la retrataran. Les dijo que era actriz y que esos retratos formarían parte de una película de terror.

Posteriormente, ella vendió los retratos y se marchó a Estados Unidos, donde trabajó en un cabaret de Nueva York.

Basándose en el espíritu de esta musa y sus pintores, John Galliano ha creado su última colección a base de muselinas, gasas y tules, con el blanco como color destacado. Junto a él, el fucsia, azul y rojo.

El desfile transcurrió con el acompañamiento musical de una versión de un clásico de David Bowie 'The Man Who Sold The World', y terminó con un gran aplauso de aprobación por parte del público.