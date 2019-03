Coldplay vuelve a 'Ritmo de la noche'

Es uno de los discos más esperados del año. Hoy, como anticipo, el grupo daba a conocer la primera canción. Y al escucharlo uno recuerda este "pachanguero" 'Ritmo de la noche' de los años 90. El grupo británico reconoce que su nuevo tema contiene elementos de la original I got to Rio, original de Peter Allen y que luego a su vez versionó Mystic.

¿Coincidencia? Quizás pero es la segunda vez que Chris Martin y sus chicos reciben sospechas de "copieteo" musical. Ocurrió con su anterior éxito, 'Viva la vida'. Parecido a un tema de Alizee, una cantante francesa y a otra canción de un guitarrista norteamericano, Joe Satriani.

Paternidades compartidas las ha habido desde el comienzo del rock. La canción más conocida de los Beach Boys, 'Surf in USA', tenía la música de otro tema de Chuch Berry.Oasis rindió "homenaje" a Stevie Wonder a través de su canción 'Step out'. Hasta el propio rey del pop se inspiró en otros para realizar su 'Will you be here?'. En este caso en Romina y Albano. Hasta los chicos de El Canto del Loco tuvieron admiradores alemanes, Hauptkampflinie (HKL), de ideología nazi, para su canción 'Volverá'.