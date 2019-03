Clark Gable dejó a Hollywood sin Rey hace 50 años

Hubo una época en la que Hollywood era dorado y monárquico gracias a un rey llamado Clark Gable. Era disléxico y tenía las orejas grandes, pero bajo su reinado con películas como 'Lo que el viento se llevó' hizo al mundo creer en la magia del cine hasta que murió, hará 50 años.

Quedaba por estrenar la que consideraba su mejor interpretación. La única, decía, en la que había conseguido actuar y la que le costó, por su conflictiva relación con Marilyn Monroe y la agónica depresión de Montgomery Clift, los pocos resquicios de salud que le quedaban. 'Vidas rebeldes', dirigida por John Huston y escrita por Arthur Miller, parecía una despedida sincera de Gable.

Se había quitado las pieles del mito, había dejado a un lado las joyas de la corona y expuesto sin tapujos la amargura de un animal solitario y en extinción. Lejos quedaba su llegada a Hollywood, según las malas lenguas a golpe de hacer calle con hombres y mujeres.

Al principio, Hollywood le dio la espalda

Más lejos todavía su etapa trabajando en una fábrica en su localidad natal, Cádiz (Ohio). Porque Clark Gable, vilipendiado en un principio por los magnates de Hollywood por su escasas dosis interpretativas, fue un Rey curtido batiendo cobre y elegido por el pueblo. "Puedo entender por qué me consideran su Rey: porque creen que lo que yo hago lo pueden conseguir ellos", reconocía.

Y a las pruebas se podía remitir: dejaron de comprar camisetas interiores cuando él no la llevaba en 'Sucedió una noche', película por la que además ganó un Óscar, y arrastró a las masas a ver cintas como 'El enemigo público número uno' o 'La tragedia de la Bounty'. Los espectadores y las espectadoras entendieron gracias a él que la masculinidad era algo más que la rudeza: era ironía, era nobleza y era valentía.

Era entregarse al amor de una mujer de armas tomar como Carole Lombard y llorar su prematura muerte en 1941. Y, si las circunstancias así lo requerían, decir aquello de "francamente querida, me importa un bledo".

A Gable nunca le gustó 'Lo que el viento se llevó'

La película en la que pronunció estas legendarias líneas, 'Lo que el viento se llevó', quedará, aunque él seguramente se revolverá en su tumba todavía, como la más recordada de su filmografía y él quedará unido para siempre a la fidelidad guasona de su Rhett Butler.

A Gable nunca le gustó la película: le parecía para mujeres y, celoso por la atención que George Cukor, el director previsto -y que, decían, sabía de su pasado en la prostitución masculina- prestaba a las actrices, decidió imponer él a su director favorito: Victor Fleming.

Como castigo tuvo que soportar que Vivien Leigh se frotara los dientes con ajo en las escenas de amor sólo para fastidiarle y ser prácticamente el único miembro del filme que no salió con premio la noche en que la cinta se emborrachó de Óscar. "No te preocupes. El año que viene nos llevaremos uno a casa", le dijo Carole Lombard.

"No creo que vuelva a lograr algo así", le respondió él. "No me refería a ti. ¡Me refería a mí!", le replicó ella. Pero meses después murió en un accidente de avión tras vender bonos de guerra.

Uno de los primeros actores en desmarcarse de Hollywood

Los años cuarenta, con el Rey sin su reina, fueron los más duros para Gable. Fue a luchar al frente y por el camino dejó de recibir buenos guiones, pero declaró su particular guerra a los grandes estudios hasta convertirse en uno de los primeros actores fuera de su rígido sistema contractual.

Y así, remató su carrera con dos últimos clásicos: demostró que con su veteranía podía conquistar no a una sino a dos mujeres a la vez (nada menos que Grace Kelly y Ava Gardner) en 'Mogambo' y cerró con el broche de oro con la citada 'Vidas rebeldes'.

Poco después del último claquetazo, un ataque al corazón le impidió cumplir los 60 años. 'El Rey ha muerto', proclamó el 'New York Times' en su obituario entonces. 'Viva el Rey', se sigue oyendo medio siglo después.