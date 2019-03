Chris Brown, homenaje entre lágrimas a Michael Jackson

El cantante Chris Brown rompió a llorar ayer sobre el escenario mientras realizaba un homenaje a Michael Jackson en la gala de entrega de la décima edición de los premios Black Entertainment Television.

El hermano del 'rey del pop' Jermaine Jackson fue el encargado de presentar la interpretación de Brown, un confeso admirador del creador de 'Thriller', quien repasó con precisión algunas de las coreografías más destacadas de la carrera del difunto cantante con temas como 'Remember the Time', 'Smooth Criminal' y 'Billie Jean'.

La emoción se apoderó de Brown cuando agarró el micrófono para hacer una versión de 'Man in the Mirror'.

Al artista le faltó la voz y, aunque intentó recomponerse y secarse las lágrimas, terminó su actuación señalando al cielo y consolado por Jermaine Jackson.

La actuación de Brown, que está en libertad condicional tras agredir el año pasado a su ex novia Rihanna, se convirtió en el momento más relevante de una ceremonia en la que se quiso recordar a Jackson dos días después de que se cumpliera el primer aniversario de su muerte.

La noche de Alicia Keys

Al margen del homenaje a Jackson, la gala tuvo como triunfadora a la cantante Alicia Keys con los BET de Mejor artista femenino de R&B y Mejor colaboración musical por su trabajo con el rapero Jay-Z.

Entre los premiados estuvieron Tray Songz como Mejor artista masculino de R&B, Nicki Minaj y Drake como Mejor artista de hip hop femenino y masculino, respectivamente, Young Money como Mejor grupo o Beyoncé y Lady Gaga por el Mejor vídeo gracias a 'Video Phone'.

El BET a la Mejor película, categoría en la que estaba nominado el documental de Michael Jackson 'This Is It', fue a parar a 'Precious', lo mismo que el premio de Mejor actriz concedido a Mo'Nique por su papel en ese filme.

Idris Elba por "Obsessed" obtuvo el galardón de Mejor actor, mientras que en deportes se reconoció el éxito del jugador de la NBA Lebron James y de la tenista Serena Williams.

El cantante Prince recibió un premio honorífico por toda su carrera.

Los premios BET, que reconocen la excelencia en el terreno musical, cinematográfico y deportivo de los miembros de la comunidad afroamericana en EEUU, fueron presentados por la actriz Queen Latifah.

Esta ceremonia fue el último evento del fin de semana en el que se recordó a Michael Jackson cuya figura estuvo presente en diferentes actos celebrados en el país desde el pasado viernes, fecha en la que se conmemoró un año desde su repentino fallecimiento en Los Ángeles.