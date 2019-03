Los 'grandes' de la música recuerdan a Donna Summer

Fue su última actuación. Acudió a Oslo en el 2009 para ofrecer un concierto por la concesión del Nobel de Paz a Obama. Logró que hasta el público más refinado y académico menease las caderas. Dejó claro que era la reina de la disco aunque en su origen se formó en el gospel. Sin embargo los sintetizadores de Giorgio Moroder, el hombre que estuvo a su lado, la trasformaron.

Él es el responsable de la canción que la lanzó:'Love to love you baby' . Un tema que no gustó nada en Estados Unidos. Demasiado sensual, demasiados jadeos; alguien llegó a decir que contenía 22 orgasmos. Pero gracias a él logró su primer triunfo."El éxito es un extraño2, decía en el 2003. "No lo esperas", pero a ella se le presentó y le abandonó.

Cien millones de discos vendió. "Al escuchar su música lo conoces todo de ella", decía anoche Bono. Muy pocos conocían su cáncer. Roberta Flack estaba sorprendida: 'No tenía ni idea que estaba enferma'.Con la misma discreción será su funeral. Todavía no hay detalles de cómo será la despedida de la mujer que hizo bailar al mundo.