Brasil despide el festival de Rock in Rio hasta 2013

Rock in Rio bajó este domingo el telón en una noche de rock atronador en la que los legendarios Guns N'Roses se unieron a bandas más recientes como System of a Down y Evanescence, que pasaron como un terremoto por la edición carioca de este festival.



El grupo liderado por el estadounidense Axl Rose era el más aguardado y el encargado de ofrecer un desenlace apoteósico al festival, con un considerable retraso y bajo un aguacero torrencial.



Entre los casi cuarenta temas que componían el repertorio anunciado para esta noche, Guns N'Roses incluyó canciones clásicas como "Sweet Child of Mine" o "Welcome to the Jungle", que ya había tocado en su primera participación en Rock in Rio de Río de Janeiro en 1991, hace veinte años.



Axl Rose, acompañado ahora de una banda diferente, en la que no sigue ningún otro de sus integrantes originales, también incluyó en su lista otros éxitos grabados después de su primer paso por el festival como "Knocking on Heaven's Door", o la más reciente "Chinese Democracy".



Antes elevaron los decibelios los estadounidenses System of a Down, que protagonizaron la actuación más contundente de la noche, con su metal desnudo y ensordecedor que llevó a la locura a los cerca de 100.000 espectadores, en su mayoría uniformados de negro, y que saltaron con desenfreno al ritmo de la batería ensordecedora.



Evanescence también encantó a la multitud con su rock sinfónico, dotado de un tono entre melancólico y atormentado, que desciende a lo más lúgubre con los pesados acordes de la batería acompañada de la voz delicada y profunda de Amy Lee. La cantante también tocó sus baladas más famosas en el piano y arrebató con la interpretación poderosa de su célebre "Bring me to life", canción con la que cerró una hora de música y que fue coreada por todo el público.



La última jornada del festival se dedicó al rock casi por exclusiva y contó también con otros nombres consagrados en Brasil como Titãs y Mutantes, que tocaron en el escenario Sunset. Los españoles The Monomes fueron los encargados de abrir los conciertos en el Sunset, que compartieron con el cantante portugués David Fonseca al inicio de la tarde.



Cold Play, uno de los grupos más destacados

La actuación de Coldplay, en mitad de la madrugada, comenzó con un cierto aire de expectación por ver la acogida que recibiría el nuevo álbum de los británicos, "Mylo Xyloto", que llegará al mercado el 24 de octubre.



Las sensaciones fueron inmejorables después de que la banda comenzase su espectáculo con el sencillo que da nombre a su nuevo trabajo, continuase con "Hurts like heaven" y estrenase otros cuatro títulos como "US against the world", "Paradise", "Major Minus" y "Every teardrop is a waterfall", en una actuación inconmensurable.



Con "In my place", la gente vibró y se emocionó en un concierto mítico en el que no se le puede pedir más al líder de Coldplay, Chris Martin, que se ganó el cariño de los cariocas por no dejarse en el tintero temas como "Violet hill", "Fix you" o "Viva la vida", que llevó el éxtasis y el delirio al público.



El festival también ha contado con actuaciones de renombre como la de Elton John se sentaba al piano para recordar algunos de sus éxitos y emocionar al público brasielño.



El heavy metal tuvo también su gran momento con Metallica. La banda ofreció un explosivo concierto de rock al que también se unieron los californianos Red Hot ChiliPeppers que transmitieron toda su energía y ritmo.



El festival tuvo la oportunidad de escuchar a la orquesta de un legendario Steve Wonder y también con la guitarra eléctrica de Lenny Kravitz. La colombiana Shakira a golpe de cadera se hizo hueco en el festival de Rock in Rio.



Para aquellos con ganas de fiesta y con un gusto más ecléctico, el festival les permite continuar hasta el amanecer del lunes bailando al ritmo de la música electrónica de "djs" como Dimitri From Paris, o la cantante española Nalaya Brown, diva de las discotecas de Ibiza. Rock in Rio, que este año se ha prolongado siete días divididos en dos semanas, volverá el año que viene a Lisboa y Madrid y tendrá una nueva edición en Río de Janeiro un año después, según confirmaron los organizadores.