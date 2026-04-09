Brais Lorenzo, premio World Press Photo en Europa: "Es un orgullo haber recibido este premio trabajando en mi tierra"

Nos abre la puerta de su casa con una sonrisa cansada, hospitalaria, casi tímida. "Han sido días intensos", admite. El teléfono no deja de vibrar. Llamadas, entrevistas y felicitaciones.

Hace tan solo unas horas que se hizo pública su distinción. Su cobertura de los incendios forestales que arrasaron Galicia el pasado verano ha sido merecedora del World Press Photo en la región de Europa. Su trabajo, publicado en varios medios nacionales, entre ellos la agencia EFE, ha logrado condensar ese desastre en una serie de imágenes que ya forman parte de la memoria colectiva.

"Es un orgullo haber recibido este premio trabajando en mi tierra", dice, sentado en el salón, todavía con la sensación de irrealidad. Lleva desde 2011 documentando incendios en Galicia. Años de noches sin dormir, de carreteras secundarias, de humo y de fuego. "Es un reconocimiento a muchas horas en el monte", admite.

Pero el momento está atravesado por la pérdida. Su padre falleció de repente, hace solo unos días. La noticia del premio, que conocía desde hacía semanas por confidencialidad, ha quedado inevitablemente ligada a ese duelo reciente. "Es un momento extraño, una montaña rusa de emociones", confiesa. "Se lo pude contar antes, y eso lo hace especial, espero que lo esté disfrutando conmigo".

La dedicatoria es explícita. "Él es la persona que me enseñó a amar la naturaleza y a respetarla. Si tengo una parte de aldea, es por él", recuerda. Algunas de las imágenes premiadas fueron tomadas precisamente en la zona donde vivía su familia, en O Ribeiro, uno de los territorios castigados por el fuego. "Ese día estuve con él allí. Por eso este premio también es suyo".

La serie que ha convencido al jurado destaca por su construcción narrativa. Es una secuencia que avanza desde la tensión inicial, vecinos intentando frenar el fuego con sus propios medios, hasta el paisaje arrasado que queda después. Entre medias, humo, llamas, brigadas, montañas heridas. "Buscaba coherencia, ritmo, que todo funcionase como un relato", explica.

El verano de 2025 supuso un antes y un después. Incendios de dimensiones inéditas, como el de Larouco, alcanzaron espacios de alto valor ecológico. Lorenzo habla con la claridad de quien ha visto la evolución de cerca. "Cuando empecé, un gran incendio eran 500 hectáreas. El año pasado había varios de más de 10.000 activos al mismo tiempo. Esto es una emergencia total y hay que tratarla como tal".

En su diagnóstico, dos factores resultan clave: el cambio climático y el abandono del medio rural. "En Galicia, la despoblación es fundamental para entender lo que pasa", sostiene. Sin actividad agraria, el territorio se ha convertido en una masa continua de vegetación seca. "Antes había un mosaico de fincas trabajadas que actuaba como cortafuegos natural. Hoy el fuego llega hasta las puertas de las casas".

Frente a este escenario, Lorenzo defiende una vuelta al territorio. "Hay que anclar población, si no, esto irá a peor", alerta.

Mientras Galicia se prepara para un nuevo verano incierto, el trabajo de Brais Lorenzo se convierte en memoria, advertencia y homenaje. A la tierra. Y también a quien le enseñó a mirarla.

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