El Príncipe entrega la insignia de los Premios a todos los galardonados

Finalmente tras la polémica por la no asistencia de algunos jugadores de la selección de fútbol el seleccionador Vicente del Bosque recogerá el galardón junto con nueve futbolistas campeones del mundo.

El solemne acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 2010 se celebra hoy a las 18.30 horas en el Teatro Campoamor de Oviedo, presidido por los Príncipes de Asturias. La ceremonia tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Don Felipe y doña Letizia entrarán en el Campoamor, mientras suena el himno nacional interpretado por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, que marca el comienzo de la ceremonia. A continuación, los galardonados accederán al compás de la obra 'Two ayres for cornetts and sagbuts', del compositor británico John Adson, interpretada en directo por un conjunto musical integrado por ocho instrumentos de viento metal.

Los premiados en la edición de este año 2010 son Richard Serra (Artes), Selección española de fútbol (Deporte), Manos Unidas (Concordia), Amin Maalouf (Letras), David Julius, Baruch Minke y Linda Watkins (Investigación Científica y Técnica), Equipo arqueológico de los Guerreros Xi'an (Ciencias Sociales), Alain Touraine y Zygmunt Bauman (Comunicación y Humanidades) y The Transplantation Society y la Organización Nacional de Trasplantes (Cooperación Internacional).

Una vez situados en sus lugares correspondientes, el Príncipe cederá la palabra al presidente de la Fundación, Matías Rodríguez Inciarte, quien hará un balance y resumen de lo que han sido las actividades de la institución durante todo el año.

Tras su intervención, se procederá a la entrega de los galardones, con la lectura de un pequeño fragmento de cada una de las actas de concesión. Los galardonados avanzarán desde sus butacas hasta la mesa presidencial para recoger, de manos del Príncipe, el premio correspondiente.

Como es habitual, tres de los ocho galardonados pronunciarán un discurso y será el Príncipe de Asturias quien cierre el acto y anuncie la convocatoria de 2011. Al término de la ceremonia, los galardonados abandonarán el Teatro Campoamor tras escuchar el himno del Principado de Asturias.