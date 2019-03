Una boda gay...de altos vuelos

Es, sin duda, una boda de altos vuelos. Las líneas aéreas escandinavas han albergado los dos primeros enlaces entre personas del mismo sexo, dos hombres alemanes y dos mujeres polacas.

Los cuatro llegaron hasta allí a través de un concurso internacional titulado 'Love is in the air', en el que participaron 300 parejas.

Los matrimonios se formalizaron en un vuelo entre Estocolmo y Nueva York con participación estelar de parte de la tripulación, que no dudó en entonar guitarra en mano, algunas canciones para amenizar la ceremonia.