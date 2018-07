Ya a la venta las entradas para el único concierto de Black Eyed Peas en España

El grupo estadounidense Black Eyed Peas ofrecerá el próximo 14 de julio en Madrid su único concierto en España con motivo del lanzamiento de su sexto trabajo discográfico, 'The Beginning'. Las entradas para el único concierto en España de su gira ya han salido a la venta.

El estadio Vicente Calderón es el escenario escogido para este debut en la capital española de este cuarteto, que han hecho famosa en el mundo entero su fusión de pop, dance, funky y hip hop y que ya actuó en 2010 en el Estadio Cornellá-El Prat, de Barcelona, dentro de su anterior gira.

Fergie, Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo presentarán en directo sus nuevos temas, extraídos del reciente disco 'The Beginning', así como éxitos del calibre de 'I gotta feeling', 'Pump it' o 'Where is the love', que les han permitido ganar seis premios Grammy y vender más de 28 millones de discos desde su formación en 1995.

Las entradas, cuyo precio oscilará entre los 40 euros y los 120 (gastos de distribución no incluidos) se podrán adquirir a partir de las 10.00 horas del miércoles 1 de junio en doctormusic.com y ticketmaster.es, pero también en Fnac, Carrefour y puntos de venta de la red Ticketmaster, así como a través del teléfono 902 15 00 25.