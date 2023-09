Angie Rigueiro recomienda un viaje a la mente con este libro: "Ha cambiado mi manera de concebir el cerebro humano"

Un viaje al cerebro. Esto es lo que recomienda la presentadora de Antena 3 Deportes, Angie Rigueiro, a través de un libro del reconocido escritor Joe Dispenza. "Yo estoy a pocas asignaturas de ser psicóloga, así que últimamente todo lo que leo está relacionado con la psicología", dice.

Un libro de Joe Dispenza

La periodista asegura que es uno de los últimos libros que ha leído y le ha gustado bastante porque "ha cambiado bastante mi manera de concebir el cerebro humano". Rigueiro aconseja disfrutar de 'Deja de ser tú', "un libro muy bueno porque te habla sobre cómo estamos muy acostumbrados a tener pensamientos automáticos".

Joe Dispenza saltó a la fama tras participar en '¿Y tú qué sabes?', una película donde se expone cómo la publicidad tergiversa la mente humana y hace que esta no pueda ver la realidad de las cosas. Angie Rigueiro, en sintonía con el escritor, asegura que "el cerebro puede ser nuestra mejor arma o también nuestro peor enemigo si no sabemos controlarlo".

En 'Deja de ser tú', este autor expone cómo podemos luchar contra nuestra mente cuando perdemos ese autocontrol sobre ella. "A mí me encanta este libro porque Joe Dispenza lo que hace es darte pequeños trucos", comenta la presentadora.

El primer precepto que se expone en este libro es intentar lograr una conexión con nuestro cerebro. Tratar de entender lo que nos está pasando en un momento determinado. "Eso está súper bien porque dices: 'así es mi cerebro'", cuenta Angie Rigueiro.

Sin embargo, el autor va más allá y establece una serie de pautas para conocer las causas que están detrás de pensamientos de autoculpa, frustración y en definitiva, ideas negativas. "A mí me parece muy enriquecedor lo que he leído en este libro, yo lo he puesto en práctica en estos últimos meses", reconoce la periodista.

Este viaje a nuestro cerebro relatado por Angie Rigueiro a través del libro de Dispenza termina en un 'nuevo estado de conciencia' caracterizado por la naturalidad de uno mismo. "Es como un punto de inflexión para ser más auténtico, más espontáneo, más natural y quererte más a ti mismo", cuenta.

"Un pensamiento constructivo hace que todo en tu vida sea mejor y atraigas mejores situaciones porque te lo tomas de otra manera", concluye.