Julio Iglesias celebra su 80 cumpleaños en Miami con su familia, amigos y felicitación del rey Juan Carlos

Julio Iglesias cumple 80 años y lleva 60 en los escenarios. Triunfar en la música no fue su primera opción porque cuando de jovencito soñaba con ser futbolista y abogado. Una lesión le sacó del campo de juego, pero enseguida desarrolló el talento para cantar y para ganarse al público incondicional que le sigue desde hace décadas.

Es el cantante más universal de nuestro país. Ha ofrecido 5.000 conciertos, ha actuado para más de 60 millones de personas y ha vendido más de 350 millones de discos en todo el mundo. De hecho, es el único artista que ha conseguido un disco de Diamante, un reconocimiento creado especialmente para él, porque hasta ahora nadie le ha superado en ventas.

Julio ha cantado en inglés, francés, italiano, portugués, chino, indonesio y filipino, así hasta en catorce lenguas.

Ganar en el Festival de Benidorm con 'La vida sigue igual' marcó un antes y un después en su carrera, después vendría su paso por Eurovisión con Gwendolyn en 1970. Temas que aún siguen sonando como el primer día al que se une 'Soy un truhán, soy un señor', son todos ellos éxitos que siempre han sonado en sus conciertos.

Las felicitaciones a Julio Iglesias

Ramón Arcusa, íntimo amigo de Julio, explica a Antena 3 Noticias cómo iban a celebrar el 80 cumpleaños del cantante: "Me llamó y me invitó a su casa, me dijo que estarían también sus hijos y las novias de sus hijos... Le vamos a cantar un cumpleaños feliz muy afinado".

Arcusa es una de las personas que mejor conocen a Julio, trabajaron juntos durante varios años, el 50% del Dúo Dinámico es el autor de 'Soy un truhán, soy un señor'. "Sólo Julio Iglesias podía cantar esta canción y sabía que lo haría mejor que nadie", recuerda Ramón entre risas.

Su vida personal siempre ha estado en el foco mediático. Isabel Preysler y Julio Iglesias se casaron por la iglesia a los siete meses de conocerse. Se dieron el "si quiero" en una pequeña capilla de Illescas (Toledo). Mil invitados, decenas de periodistas y la retransmisión en directo de su enlace lo convirtió en la boda del año. Durante un tiempo fueron la pareja de moda. Tuvieron tres hijos Chábeli, Julio José y Enrique.

Siete años después la pareja se divorcia de mutuo acuerdo, los viajes y los rumores de infidelidad del cantante pesaban demasiado en el matrimonio.

Miranda llegó a su vida hace 33 años y desde entonces no se han separado, tienen cinco hijos y viven a caballo entre Miami y República Dominicana.

A sus 80 años, proyectos no le faltan, escribe sus memorias y prepara una serie sobre su vida, lo de volver a cantar está en el aire.