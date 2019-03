Beyoncé será la estrella principal en la gala de la Super Bowl

Varias fuentes cercanas al comité organizador del mayor evento deportivo del año en Estados Unidos han confirmado la actuación de Beyoncé por segunda vez en un Super Bowl.

La primera fue en 2004 cuando entonó el himno de Estados Unidos en la trigésima octava edición, que tuvo lugar en su ciudad natal de Houston, con los equipos de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Panthers de Carolina en la disputa del título que ganaron los primeros.

El anuncio oficial por parte de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se hará previsiblemente este miércoles y la elección de Beyoncé ya se considera todo un acierto y éxito garantizado.Una de las artistas más populares tanto en Estados Unidos como a nivel internacional tiene garantizado el éxito de audiencia a través de la televisión que seguirá el espectáculo musical y artístico que ofrezca.

Beyoncé, cuyos éxitos del género del pop y R&B incluyen "Crazy in Love", "Irreplaceable", y "Single Ladies (Put a Ring on It)", ha ganado 16 Grammy Awards. Junto a la cantante se espera que actúaen su marido, el rapero Jay-Z y sus compañeras de banda "Destiny's Child", Kelly Rowland y Michelle Williams.