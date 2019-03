Benicàssim rinde homenaje a Bob Marley con el Rototom Sunsplash

Benicàssim se convertirá durante los próximos diez días en la capital mundial del reggae, ya que este jueves arranca la decimoctava edición del Rototom Sunsplash, en la que se rinde homenaje al considerado rey de este estilo musical, Bob Marley, con la participación de cuatro miembros de su familia.

El recinto de festivales de Benicàssim está ya inundado de miles de personas que han ido acudiendo a la localidad desde que ayer se abrieran las puertas de la zona acampada, que albergó a cerca de 8.000 personas en dos horas.

En un ambiente pausado, tranquilo y familiar, diferente al de otros festivales que se celebran en la provincia, el Rototom Sunsplash ofrece este año 300 conciertos repartidos en seis escenarios, en la que pretende ser la edición "más grande y ambiciosa" de la historia.

Sus organizadores esperan, en esta decimoctava edición, la segunda que se celebra en Benicàssim, batir récords de asistencia, ya que se prevé que acudan más de 200.000 personas.

Los responsables del Rototom rinden este año tributo al rey del género, Bob Marley, y coincidiendo con el 30 aniversario de su muerte -el 11 de mayo de 1981 en Miami-, ya ofrecieron una gira de homenaje en cinco ciudades españolas.

Además, el festival contará con la presencia de cuatro miembros de la familia Marley, sus hijos Stephen Marley, Ziggy Marley, Ky-Many Marley y su viuda Rita Marley. El escenario principal ofrecerá una media de cuatro conciertos diarios, y por él pasarán Jimmy Cliff, Toots & The Maytals, Shaggy, Ali Campbell de UB40, Horace Andy, Tiken Jah Fakoly, Luciano, Roberto Sánchez y Ojos de Brujo, entre muchos otros, según fuentes de la organización.

El Rototom amplía este año su programación cultural con cincuenta charlas y debates, agrupadas en el nuevo Foro Social bajo el lema 'A summer of hope. Una mirada de esperanza más allá de la crisis'.

Por el foro social pasarán, entre otros, la iraní premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, la ambientalista india Vandana Shiva, el líder del movimiento antiglobalización y ex director de Le Monde Diplomatique Bernard Cassen o la popular corresponsal internacional de TVE Rosa María Calaf.

El programa del escenario principal se inicia a las 21.00 con la actuación de Mr. Vegas (nombre artístico de Clifford Smith) con los sonidos dancehall jamaicanos más bailables y éxitos como "Heads High". Mr. Vegas dará paso a la presencia del primer miembro de la familia de Bob Marley, su hijo Stephen.

Galardonado con premios Grammys en 2008 y 2010, Stephen Marley ha destacado como cantante y como productor y llega para presentar su último disco en solitario, Revelation part 1: The Root of Life, considerado uno de los mejores discos reggae de 2011 hasta el momento.

La noche concluirá en el escenario principal con la presencia de una 'leyenda viva' como Toots & The Maytals, grupo vocal con influencias góspel con un líder que hizo historia tras el amanecer del ritmo reggae con éxitos incontestables como '54-46 Was My number', 'Monkey Man', 'Sweet & Dandy', 'Bam Bam', 'Funky Kingston'.

En el escenario Dancehall destaca hoy la presencia David Rodigan, uno de los pinchadiscos reggae más famosos del mundo desde su despegue en la BBC y con el mítico programa Roots Rockers en Capital Radio, quien por la tarde también hablará sobre el dancehall como elemento de identidad en la Reggae University.

Además, Blackboard Jungle, Reality Souljah y Thundaclap abrirán la Dub Station; el Lion Stage acogerá a la banda castellonense Contratempo, a los barceloneses Microguagua y a los franceses Dar-K & Arkaya (tras la cancelación de Dr. Calypso); mientras en el Ska Club se podrá disfrutar de los dj's Golden Singles y Le Captain.