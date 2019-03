"La bicha" no es tan fiera

"Me gusta estar tranquila, me gusta estar feliz. No me gusta armar gresca gratuitamente", asegura la cantante.

En la documentación que distribuye su discográfica se incluyen palabras como energía, furia, bofetón, peligro y agresividad. Y musicalmente algo de eso hay en su último disco. Con ritmos experimentales, electrónicos, y letras sin tapujos, como siempre, logra crear algunas canciones en el filo del punk.

El disco lo componen once cortes de variados estilos. Entremezclando canciones más cercanas a una experimentación vocal, con temas que evocan los de su primer disco, más serenos y 'fáciles' de escuchar. Como ha comentado la cantante "lo que sí tiene es una lectura con sentido del humor, hay poca tragedia en este disco".

En cuanto a las acusaciones que se han hecho sobre ella, la cantante no termina de entender que algunos de los calificativos que ponen a su música también los empleen con ella: "Me gusta estar tranquila, me gusta estar feliz. No me gusta armar gresca gratuitamente", asegura la cantante.

Su nuevo disco es un trepidante recorrido por sonidos alternativos, quizás demasiado para algunos oídos, y temas que recuerdan la "amabilidad" musical de su primer trabajo. 'Como una montaña rusa', nos dice. Una atracción de la que algunos se bajarán dando saltos de alborozo y otros saldrán corriendo en busca de un baño para aliviar su mareo. Lo que lo se le puede negar es el Bebe arriesga.