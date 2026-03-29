Atresmedia presenta 'Ágata y Lola' y 'La Nena', dos thrillers con protagonismo femenino y miradas opuestas sobre el crimen

Atresmedia ha aprovechado su paso por el festival Crossover, en San Sebastián, para presentar por todo lo alto dos de sus nuevas apuestas de ficción: 'Ágata y Lola' y 'La Nena', dos producciones que, aunque muy distintas en tono y enfoque, comparten una mirada contemporánea sobre el crimen y el papel de la mujer en él.

La presentación ha reunido a parte de los equipos artísticos de ambas series, que han adelantado algunas claves de lo que el público podrá esperar en los próximos meses.

'Ágata y Lola': una pareja policial poco convencional

'Ágata y Lola' se presenta como una serie policíaca innovadora que pone el foco en la relación entre sus dos protagonistas, alejándose de los esquemas clásicos del género. La actriz Eva Martín ha destacado a Antena 3 Noticias, el carácter diferencial del proyecto: "Con 'Ágata y Lola' os vais a encontrar una serie de dos mujeres protagonistas, dos policías", señalando así el peso central de sus personajes en la trama.

Por su parte, la actriz Mireia Oriol ha profundizado en la dinámica entre ambas: "Una mujer que es jefa de homicidios da la oportunidad a una chica que es policía, pero que está dentro del espectro autista".

La serie promete combinar investigación policial con desarrollo emocional, explorando tanto los crímenes como las tensiones, aprendizajes y vínculos que se generan entre sus dos protagonistas.

"'La Nena' a nivel estético es un delirio"

La otra gran apuesta es 'La Nena', la tercera entrega de la saga iniciada con 'La novia gitana' y continuada con 'La red púrpura', obras basadas en el universo literario de Carmen Mola. En esta nueva temporada, la serie continúa profundizando en los aspectos más perturbadores de la sociedad, manteniendo el tono crudo que ha caracterizado las entregas anteriores.

La actriz Nerea Barros ha definido esta tercera parte como especialmente impactante desde el punto de vista visual: "Tercera temporada, 'La Nena', a nivel estético es un delirio". En la misma línea, Lucía Martín ha subrayado a Antena 3 Noticias, el trasfondo social de la historia: "Es un reflejo bastante fiel de las partes más oscuras de la sociedad". Estas declaraciones apuntan a una temporada más ambiciosa, tanto en lo narrativo como en lo visual, que busca ir un paso más allá en la representación de la violencia y sus consecuencias.

Apuesta por el thriller con sello propio

Con estas dos producciones, Atresmedia refuerza su estrategia de apostar por ficciones de género, especialmente el thriller, pero con enfoques diferenciados. Ambas series comparten, además, un fuerte protagonismo femenino y una clara intención de explorar nuevas formas de contar historias dentro del panorama audiovisual español.

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