VÍDEO: La familia Benetón +2, producida por Atresmedia Cine, llega a los cines el 17 de marzo

La familia Benetón +2, de Atresmedia Cine, ha participado en la clausura de esta edición del Festival de Málaga. A partir del próximo 17 de marzo estará disponible en los cines de toda España. Ese '+2' no es únicamente por ser la secuela de la exitosa comedia familiar, también asegura el doble de emoción, de risas y de caos.

La película, con argumento de Curro Velázquez y guion de Curro Velázquez y Benjamín Herranz, está protagonizada una vez más por Leo Harlem y El Langui junto a los niños Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen y Kamsiyochi Ngene. Además, en esta nueva entrega repiten Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón y cuenta con las incorporaciones de Enrique Villén y Anabel Alonso y la colaboración especial de los Masaka Kids.

Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.