La tacones conquista la Gala Drag Queen 2026 con flamenco, identidad y mensaje

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene nuevo Drag. La Tacones se proclamó ganador de la Gala Drag Queen 2026 con el espectáculo 'Hoy voy a ser yo; aunque el mundo no esté preparado', una propuesta flamenca que apostó por la tradición en una edición dominada por la tecnología y las pantallas led. El triunfo, que llegó acompañado del premio al mejor diseño, convierte al artista en heredero del trono drag y le abre las puertas a una gira nacional con el espectáculo 'This is Drag'.

La gala, celebrada en el parque de Santa Catalina, volvió a demostrar que el drag es mucho más que entretenimiento. En el año del 50 aniversario del Carnaval, el escenario se convirtió en un espacio de libertad creativa, reivindicación social y memoria colectiva, con actuaciones que mezclaron humor, crítica, emoción y grandes despliegues escénicos.

Flamenco para ganar el trono

La actuación de La Tacones cerró la noche con un número marcado por el taconeo, los cambios de vestuario y la fuerza del flamenco. Frente a la apuesta generalizada por los recursos audiovisuales, el ganador optó por decorados tradicionales de los que surgían los bailarines por sorpresa, una decisión que terminó siendo clave para conquistar al jurado y al público. El mensaje que se leía en su actuación era claro: la identidad también puede ser vanguardia.

Reividicación sobre plataformas

El segundo puesto fue para Drag Shíky, que emocionó a Santa Catalina con "Hogar, dulce hogar", una actuación centrada en el problema de la vivienda en Canarias. El número, cargado de simbolismo, llevó al escenario la precariedad habitacional y culminó con un mensaje rotundo que resonó entre los aplausos del parque: "Vivienda = derecho".

En tercera posición quedó Drag Ácrux, uno de los momentos más emotivos de la noche. Tras 18 años participando en la gala, el drag apostó por una fantasía ambientada en Las Vegas que repasaba su trayectoria en el certamen. Al finalizar, visiblemente emocionado, bajó del escenario para fundirse con el público, en una de las imágenes más aplaudidas de la velada.

Una gala marcada por la innovación y la sobriedad

La edición de 2026 pasará a la historia por la incorporación, por primera vez, de pantallas led como complemento o sustitución de los decorados tradicionales. Este cambio supuso una mejora notable del espectáculo televisivo y amplió las posibilidades narrativas de los números drag, sin restar protagonismo a las propuestas más clásicas.

La gala estuvo presentada por Roberto Herrera y Yanely Hernández, que destacaron por su sobriedad y complicidad sobre el escenario, y aprovecharon su intervención para mostrar apoyo a los médicos de Canarias en su huelga. La obertura, titulada "La ciudad encendida", reunió a unas 800 personas en escena y conectó musicalmente Las Vegas y Las Palmas de Gran Canaria en un inicio espectacular.

Un final colectivo con Nancys Rubias

Como broche final, el parque se llenó de confeti, música y reivindicación con la actuación de Nancys Rubias. Todos los drags regresaron al escenario junto a una gigantesca bandera LGBTIQ+, cerrando una noche que volvió a confirmar el peso cultural, social y político de la Gala Drag Queen dentro del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

