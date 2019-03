El actor Imanol Arias se ha dirigido al público que ha abarrotado la madrileña plaza de Chueca, decorada con banderas con los colores del arco iris, para pedirles que no permitan que "nadie que haya mirado hacia otro lado en los casos de pederastia les critique".

"Les digo a los diputados que no tienen ninguna autoridad para tratar a ningún ciudadano desde el punto de vista de la religión", ha señalado ganándose los aplausos del público. Ha pedido a los políticos que miren "en su alma, en su corazón, en su familia, y que no sean falsos. Que reconozcan la diversidad", porque "sin libertad no hay amor, ni progreso, ni fe, ni desarrollo, ni futuro".

"Libertad sexual, de opción y equiparación de derechos", ha reivindicado. El actor se ha mostrado convencido de que estas fiestas "van a hacer historia" porque "vamos a ocupar la Gran Vía". "La Gran Vía será gay, lesbiana, bisexual y transexual. La Gran Vía entiende desde hace 100 años".

Ha pedido también que estas fiestas sean "pacíficas, diversas, entretenidas, y sin homofobia". Con este pregón han comenzado las Fiestas del Orgullo 2010.