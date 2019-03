Un 'aperitivo' del próximo disco de Madonna junto a M.I.A y Martin Solveig

Madonna nos ofrece ya un aperitivo de lo que será su próximo sencillo, 'Give Me All Your Luvin', que verá la luz este viernes La cantante ha colgado en su web un anticipo de la grabación del disco, en Nueva York, el pasado otoño.

En el vídeo puede verse a Madonna trabajando con sus más directos colaboradores, como la rapera británica MIA o el productor francés Martin Solveig. También puede verse a la cantante tocando la guitarra.

El próximo disco de Madonna sale a la luz el próximo 26 de marzo y va a ser el número doce de su carrera. Su título será MDNA, pero antes va a presentar su nuevo sencillo en directo este sábado, en un escenario privilegiado: el intermedio de la final televisada de la Superbowl.

'Give Me All Your Luvin' es un tema que ha escrito la propia Madonna, junto a Martin Solveig, Nicky Minaj y MIA. El vídeo de la canción está inspirado en el fútbol americano y el mundo de las 'cheerleaders'.