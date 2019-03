Antena 3 emite el especial Niños Robados

Antena 3 emite esta noche, después del capítulo de estreno de HISPANIA, NIÑOS ROBADOS, la segunda entrega de un reportaje de investigación producido por EL MUNDO TV para la cadena sobre la existencia de una red de venta de recién nacidos en Madrid hace más de 30 años. La primera entrega se estrenó en el late night del pasado miércoles bajo el título LA FÁBRICA DE BEBÉS, con una audiencia de casi un 14% de share y más de un millón de espectadores.

Este trabajo de investigación de EL MUNDO TV aborda la existencia de una red de venta de recién nacidos en Madrid, aunque también en otros lugares de España, hace más de 30 años. El objetivo era sustraer neonatos a parturientas en situación de debilidad social. A muchas mujeres les decían que sus bebés habían nacido muertos pero no les dejaban ver sus cadáveres.

Esta segunda parte aporta nuevas pruebas, testimonios y documentos que corroboran la existencia de esta trama de tráfico de bebés no sólo en Madrid, si no en toda España. Además de la mujer que confiesa que ella fue un regalo del doctor Vela, uno de los cerebros de esta trama, otra cuenta cómo evitó que le robaran su bebé. Le dijeron que su niño estaba enfermo, hasta muerto, pero no lo creyó. Por eso, una noche decidió huir de la madrileña clínica San Ramón con su bebé.

Éxito de audiencia de la anterior entrega

"Tras la emisión del reportaje mucha gente de toda España se han puesto en contacto con nosotros porque se han sentido identificada con lo que vieron y piensan que o bien ellos o bien el hijo que adoptaron puede ser robado", explica Mark Wieting, responsabe de este trabajo de investigación.

Wieting añade que "es un drama y uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España. Porque en la primera parte nos centramos en la clínica San Ramón de Madrid, pero es una trama que abarca todo el país".

De hecho, ANADIR, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales tiene previsto presentar el próximo 27 de enero en la Fiscalía General del Estado un escrito con unas 130 denuncias por adopciones.