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Premios Princesa de Asturias 2026

VÍDEO | Patti Smith sorprende cantando en la entrega de los Premios Princesa de Asturias

La cantante y escritora estadounidense, Princesa de Asturias de las Artes 2026, finalizó su discurso en el Teatro Campoamor interpretando el tema 'Wing', la canción que compuso para su hija tras la muerte de su padre Fred 'Sonic' Smith.

Patti Smith, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026

VÍDEO | Patti Smith interpreta Wing en el Teatro Campoamor, en Oviedo | RTVE

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Patti Smith, Princesa de Asturias de las Artes 2026, sorprendió todos los asistentes del Teatro Campoamor, en Oviedo, y cantó justo después del discurso que pronunció ante el resto de premiados, la familia Real y el público que acudió a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026.

La cantante y escritora estadounidense, que agradeció en nombre de todos los premiados el honor de recibir los Premios Princesa de Asturias, decidió cantar "un pequeño himno para ese corazón que todos compartimos en un único alma, el que sigue palpitando, el que nos anima a seguir adelante, a pesar de la adversidad, para construir un mundo mejor".

La 'madrina del punk', a punto de cumplir ochenta años, canto el tema 'Wing', la canción que compuso para su hija tras la muerte de su padre Fred 'Sonic' Smith y que reza en sus primeras estrofas: "Yo era un ala en el cielo azul/Surcaba sobre el océano/Surcaba sobre España/Y era libre/ No necesitaba a nadie".

"Todos los galardonados han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas"

Justo antes, Patti Smith pronunció un breve discurso en el que subrayó que "todos los galardonados han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas, son referentes que promueven la alegría, protegen el medioambiente, exploran con audacia, defienden los derechos humanos, incentivan la curiosidad intelectual y constituyen una fuente de orgullo. Me siento muy afortunada de hallarme entre ellos".

"Confío en que los demás galardonados me permitan hablar en su nombre, pues siento que estamos unidos. Todos y cada uno de nosotros deseamos expresar nuestra gratitud por el honor de haber recibido el Premio Princesa de Asturias. Todos los galardonados han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas, son referentes que promueven la alegría, protegen el medioambiente, exploran con audacia, defienden los derechos humanos, incentivan la curiosidad intelectual y constituyen una fuente de orgullo. Me siento muy afortunada de hallarme entre ellos", señaló la cantante y escritora estadounidense.

"Nos iremos de aquí con un premio mayor que el que anticipábamos, el de la amistad duradera"

"Un reconocimiento así, en mi opinión, nos permite detenernos un instante a reflexionar sobre lo que hemos logrado en la vida hasta ahora. Pero, ya cerca de cumplir ochenta años, también creo que el premio es un incentivo para seguir trabajando y evolucionando, para encontrar nuevas formas de ayudar del mejor modo posible a la gente y dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones. A título personal, también agradezco las oportunidades que la Fundación me ha brindado de hablar cara a cara, interactuar y actuar para tantísima gente joven y prometedora", apuntó Patti Smith.

"Gracias de nuevo por este honor, así como por la amabilidad y la consideración que nos ha ofrecido el equipo al completo. Todos nos iremos de aquí con un premio mayor que el que anticipábamos, el de la amistad duradera", concluyó la ganadora del Princesa de Asturias de las Artes 2026.

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