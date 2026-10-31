'La hora antes del alba', lee en EXCLUSIVA las primeras páginas de la novela de Isabel Allende, Premio Planeta 2026

Quedan pocos días para que llegue a las librerías uno de los libros de este año. 'La hora antes del alba', la novela con la que Isabel Allende ha ganado el Premio Planeta 2026, se publicará el próximo miércoles 4 de noviembre. Sin embargo, no habrá que esperar hasta entonces para descubrir parte de su historia.

Los lectores ya pueden acceder en exclusiva a las primeras páginas de la novela, con la que la escritora chilena regresa al universo de La casa de los espíritus, una de sus obras más conocidas.

El libro recupera la historia de Alba, un personaje cuyo destino había quedado abierto desde la publicación de aquella novela en 1982. Más de cuatro décadas después, Allende vuelve a ella para contar qué ocurrió tras el final de la historia.

¿De qué trata la nueva novela de Isabel Allende?

La hora antes del alba retoma la vida de Alba, la nieta del patriarca de La casa de los espíritus, que consiguió sobrevivir a la violencia de la dictadura. La propia escritora explicó, durante la entrega del Premio Planeta el pasado 15 de octubre, que llevaba años recibiendo preguntas sobre este personaje. "Desde que esa novela se publicó en 1982 he recibido innumerables mensajes de lectores, que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página", aseguró.

La historia aborda la maternidad, el amor y la solidaridad durante la dictadura. Allende también relacionó el regreso de Alba con su preocupación por la situación política y el avance del autoritarismo. El título hace referencia al momento de mayor oscuridad de la noche, cuando comienza a anunciarse el amanecer.

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Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026

La escritora recibió el galardón el pasado 15 de octubre en Barcelona, durante una ceremonia a la que asistieron los reyes Felipe VI y Letizia. "Qué emoción tan grande", fueron sus primeras palabras tras conocer el reconocimiento.

Allende confesó entonces que nunca se había atrevido a participar en un concurso literario por miedo a no ganar. "Decidí correr el riesgo un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volver a casarme a los 80 años", explicó.

La autora presentó su novela bajo el seudónimo Luz Ventura, elegido como homenaje a las mujeres de La casa de los espíritus. El reconocimiento llegó en el 75 aniversario del Premio Planeta, cuya edición anterior ganó Juan del Val con Vera, una historia de amor.