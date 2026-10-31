Antena 3 Noticias
Última hora
Cultura

Celebración

Por qué se utilizan calabazas en Halloween

Las calabazas talladas son uno de los símbolos más reconocibles de Halloween, pero su historia comenzó lejos de Estados Unidos y, curiosamente, con otra hortaliza.

Decoración en una casa con calabazas

Decoración en una casa con calabazas Imagen creada con IA

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Cuando llega octubre, las calabazas empiezan a aparecer por todas partes: escaparates, casas, fiestas y, por supuesto, decoraciones de Halloween. Muchas llevan una cara terrorífica tallada y una luz en su interior. Es lo que se conoce como Jack O'Lantern, una tradición que hoy parece inseparable de esta celebración.

Sin embargo, la calabaza no fue la primera protagonista de esta costumbre. Para conocer su origen hay que viajar hasta Irlanda, donde antiguas tradiciones y leyendas terminaron dando forma a uno de los elementos más característicos de Halloween.

Jack O'Lantern: la leyenda detrás de la calabaza de Halloween

Una de las historias relacionadas con esta tradición es la de Jack el Tacaño, un personaje de la tradición popular irlandesa conocido por haber conseguido engañar al diablo en varias ocasiones.

La leyenda cuenta que, cuando Jack murió, no pudo entrar ni en el cielo ni en el infierno. Condenado a vagar por la oscuridad, recibió una brasa para iluminar su camino. Para transportarla, la colocó en el interior de un nabo que había vaciado.

De ahí procede el nombre Jack O'Lantern, que puede traducirse como «Jack de la linterna». Con el tiempo, la historia quedó vinculada a las linternas hechas con vegetales y a las celebraciones asociadas a Halloween.

La tradición también está relacionada con antiguas costumbres de Irlanda y Escocia. Durante el Samhain, una festividad que marcaba el final de la cosecha y el comienzo de la época más oscura del año, se utilizaban vegetales ahuecados y tallados. Estas linternas podían tener un aspecto inquietante y se asociaban a la protección frente a seres sobrenaturales.

¿Por qué la calabaza sustituyó al nabo?

Aquí está una de las partes más curiosas de la historia. Las primeras Jack O'Lantern no se hacían con calabazas, sino principalmente con nabos y otras hortalizas de raíz.

El cambio se produjo cuando la tradición llegó a Norteamérica con los inmigrantes irlandeses durante el siglo XIX. Allí encontraron un vegetal que resultaba especialmente adecuado para crear estas linternas: la calabaza.

Además de ser abundante, la calabaza era más grande y sencilla de vaciar y tallar que un nabo. Eso facilitaba la creación de caras y figuras que después podían iluminarse desde dentro.

En Estados Unidos, esta costumbre terminó mezclándose con otras tradiciones locales relacionadas con las calabazas. La combinación hizo que la calabaza tallada se consolidara poco a poco como uno de los grandes símbolos de Halloween.

La transformación fue tan importante que hoy resulta difícil imaginar esta celebración sin las características caras iluminadas de color naranja.

De una antigua linterna a un símbolo de Halloween

Con el paso de los años, las Jack O'Lantern dejaron de tener únicamente un significado relacionado con las antiguas creencias y pasaron a convertirse también en un elemento decorativo y festivo.

La imagen actual de la calabaza de Halloween reúne varios elementos: la tradición irlandesa, la leyenda de Jack, las antiguas linternas hechas con vegetales y la posterior popularización de la calabaza en Norteamérica.

Por eso, cuando se talla una calabaza y se coloca una luz dentro, no se está siguiendo simplemente una moda decorativa. Detrás de esa cara con ojos triangulares y sonrisa siniestra hay una tradición que ha ido cambiando durante siglos.

Y quizá esa sea una de las razones por las que la calabaza de Halloween sigue teniendo tanto protagonismo: es un símbolo sencillo de reconocer, pero su historia es bastante más antigua y curiosa de lo que parece.

Al final, la imagen que hoy asociamos con Halloween nació de una mezcla de leyendas, costumbres populares y cambios culturales. El nabo quedó atrás y la calabaza tomó el relevo, hasta convertirse en una de las postales más reconocibles del 31 de octubre.

Sandra Golpe, premiada con la Antena de Oro 2026 por su labor al frente de Antena 3 Noticias 1

Sandra Golpe

Publicidad

Cultura

Decoración en una casa con calabazas

Por qué se utilizan calabazas en Halloween

La hora antes del alba

'La hora antes del alba', lee en EXCLUSIVA las primeras páginas de la novela de Isabel Allende, Premio Planeta 2026

Caramelos en una calabaza de Halloween

De dónde viene el "truco o trato" de Halloween

Calabazas de Halloween
Celebración

Por qué Halloween se celebra el 31 de octubre

Sandra Golpe
Antena de Oro

Sandra Golpe, premiada con la Antena de Oro 2026 por su labor al frente de Antena 3 Noticias 1

Patti Smith, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026
Premios Princesa de Asturias 2026

VÍDEO | Patti Smith sorprende cantando en la entrega de los Premios Princesa de Asturias

La cantante y escritora estadounidense, Princesa de Asturias de las Artes 2026, finalizó su discurso en el Teatro Campoamor interpretando el tema 'Wing', la canción que compuso para su hija tras la muerte de su padre Fred 'Sonic' Smith.

La Familia Real a su llegada al Teatro Campoamor
Premios

Los mejores momentos de los Premios Princesa de Asturias 2026: del discurso de Leonor a la actuación de Patti Smith

La princesa Leonor ha reivindicado la esperanza ante las dificultades de los jóvenes, Patti Smith ha emocionado al Teatro Campoamor cantando a capela y Christina Koch ha recordado la importancia de la unión entre las personas.

International Eyes & Ears Awards 2026

Los informativos de Antena 3, oro en los International Eyes & Ears Awards 2026

Equipo Onda Cero

Onda Cero hace balance del inicio de una temporada que refuerza la relevancia y la influencia de sus comunicadores

Premio Mentes AMI 2026 al Desarrollo de la Competencia Digital

Más de mil docentes consolidan el encuentro educativo Mentes AMI

Publicidad