De dónde viene el "truco o trato" de Halloween

Cuando pensamos en Halloween es fácil imaginar calabazas, disfraces y, sobre todo, niños llamando a las puertas al grito de “truco o trato”. La escena parece inseparable de la fiesta, aunque esta costumbre no nació tal y como la conocemos actualmente. Detrás de esa petición de caramelos hay una mezcla de antiguas celebraciones, tradiciones europeas y algunas prácticas que fueron cambiando con el paso de los siglos.

Por qué se dice truco o trato en Halloween

Para entender de dónde viene el “truco o trato” hay que viajar hasta las celebraciones de Samhain, una festividad de origen celta relacionada con el final de la cosecha y la llegada de la época más oscura del año. Se creía que durante esa noche la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos era especialmente estrecha.

Las personas encendían hogueras y realizaban diferentes rituales. También era habitual disfrazarse para evitar ser reconocidos por los espíritus y ofrecer alimentos como forma de protección o para ganarse su favor. Con el tiempo, estas costumbres se mezclaron con celebraciones cristianas como el Día de Todos los Santos y la víspera de esta festividad, conocida como All Hallows' Eve, que acabaría dando lugar al nombre de Halloween.

Sin embargo, el origen del actual “truco o trato” no puede atribuirse únicamente a Samhain. En la Europa medieval existían prácticas en las que personas pobres y niños iban de casa en casa pidiendo comida. En Inglaterra, por ejemplo, durante el Día de los Difuntos se entregaban unos dulces conocidos como “pasteles de almas” a cambio de oraciones por los fallecidos.

De pedir comida a llamar a las puertas por Halloween

Hay otra tradición que pudo contribuir a crear el “truco o trato” moderno y resulta especialmente curiosa: el belsnickling, una costumbre navideña que se practicaba en algunas zonas de Estados Unidos y Canadá durante los siglos XVIII y XIX.

Grupos de personas disfrazadas recorrían las casas y realizaban pequeñas bromas a cambio de comida y bebida. En ocasiones, los anfitriones tenían que adivinar quién se escondía detrás del disfraz para recibir una recompensa. La idea de hacer una pequeña travesura a cambio de algo de comer guarda un parecido evidente con la tradición que conocemos hoy.

En Estados Unidos, las bromas asociadas a Halloween fueron ganando protagonismo durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Golpear ventanas, mover objetos o realizar pequeñas trastadas podía convertirse en una auténtica molestia para los vecinos. De hecho, algunas familias comenzaron a ofrecer comida o dulces para evitar que los bromistas causaran desperfectos.

La expresión “truco o trato”, tal y como se entiende en Halloween, apareció documentada en 1927, en un periódico de Alberta (Canadá). Por aquel entonces, grupos de niños y jóvenes utilizaban la frase al visitar las casas, exigiendo algún tipo de recompensa para evitar las travesuras.

¿Cuándo empezaron los niños a pedir caramelos?

Aunque la costumbre tiene raíces mucho más antiguas, el “truco o trato” como tradición infantil de Halloween se consolidó sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El fin del racionamiento permitió que los caramelos volvieran a estar disponibles con mayor facilidad, mientras que el crecimiento de los barrios residenciales estadounidenses facilitó que los niños fueran de puerta en puerta.

Durante las décadas de 1950 y 1960, Halloween adquirió además un carácter cada vez más comercial. Los caramelos envueltos individualmente resultaban cómodos para repartir y terminaron sustituyendo progresivamente a otros alimentos que antes podían recibir los niños, como frutas, frutos secos o productos caseros.

Así, lo que originalmente estaba relacionado con espíritus, cosechas, comida y pequeñas travesuras acabó convertido en uno de los rituales más reconocibles de Halloween: un disfraz, una bolsa abierta y una puerta a la que llamar.