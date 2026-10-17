Lee en exclusiva las primeras páginas de la novela de Dolores Redondo, 'Todas las noches, todas las ciudades'

Dolores Redondo regresa a las librerías con Todas las noches, todas las ciudades, una nueva novela que se incorpora al universo literario de Los Valles Tranquilos, iniciado con Esperando al diluvio (2022), y ampliado con Las que no duermen NASH (2024). La obra sitúa de nuevo en el centro de la historia a Nash Elizondo, la psicóloga forense que investiga el comportamiento de los muertos, y que ahora deberá enfrentarse a un complejo caso criminal y a sus propios orígenes familiares.

La nueva obra de la donostiarra, se publicará el próximo 21 de octubre de 2026, de la mano del Grupo Planeta. Antes de su llegada a las librerías, los lectores podrán acercarse a la historia a través de sus primeras páginas, que están disponibles desde este fin de semana en Antena 3 Noticias.

Una trama de identidad y límites de la realidad

La trama comienza cuando la policía se presenta inesperadamente en la mansión de Benedict Newman, uno de los escritores más célebres de su generación. Los agentes quieren interrogarlo por su posible relación con una serie de asesinatos, que presentan sorprendentes similitudes con los crímenes descritos en su última novela. El impacto de la investigación provoca un colapso en el escritor y, al despertar, comienza a comportarse como Colt Star, el detective protagonista de sus libros.

La situación obliga a Nash a acercarse a un padre al que nunca ha esperado conocer, y con quien debe establecer una relación por imperativo legal, al ser su único familiar vivo. Mientras intenta descubrir quién es realmente Benedict, también tendrá que investigar los asesinatos, y determinar si su padre está implicado o si existe otra explicación para su extraño comportamiento.

La novela plantea cuestiones relacionadas con la identidad, la mente y los límites entre la realidad y la ficción. Redondo explora qué sucede cuando un escritor pasa tantos años viviendo a través de sus personajes, que termina confundiendo su propia voz con la de ellos. En esta investigación, la aparente pérdida de identidad de Newman podría convertirse, paradójicamente, en una ventaja para esclarecer el caso.

Además, la autora recupera personajes conocidos por sus lectores, como Amaia Salazar y las hermanas Mitxelena, y conecta la nueva historia con otros títulos de su trayectoria. Aunque puede leerse de manera independiente, la obra ocupa un lugar relevante dentro de la arquitectura narrativa de Los Valles Tranquilos.

Así es Dolores Redondo

Dolores Redondo alcanzó un gran reconocimiento con la Trilogía del Baztán, formada por El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. En 2016 obtuvo el Premio Planeta por Todo esto te daré y, posteriormente, publicó La cara norte del corazón.

Con Todas las noches, todas las ciudades, la escritora vuelve a apostar por una historia absorbente que combina novela negra, suspense y profundidad psicológica, consolidando un universo narrativo que continúa creciendo y sorprendiendo a sus lectores.

Las primeras páginas en exclusiva