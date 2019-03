Álvaro Pombo publica su nueva novela: 'El temblor del héroe'

El escritor Alvaro Pombo publica la novela 'El temblor del heroe' (Destino), ganadora del Premio Nadal 2012, un relato "moralizante" en el que el autor reflexiona sobre la cobardía, la indiferencia, la responsabilidad con el prójimo y las consecuencias de no sentirse comprometido con nada.



"Hay un poco de desgaste en la conciencia del yo", ha afirmado este jueves el escritor en la presentación de este libro. Para Pombo (Santander, 1939), la sociedad sufre una "artrosis" que no puede ser eliminada, pero sí contenida con herramientas como el "compromiso". Sin embargo, "la gente no lo hace porque es agotador".



La historia que ahora publica está protagonizada por cinco personajes, aunque la acción principal se centra en tres de ellos. Román, por un lado, es un profesor de universidad jubilado a quien esta interrupción de su vida laboral "le ha paralizado", y padece lo que Pombo ha denominado "la pereza del bien hacer", el tedio y el desamor creciente hacia uno mismo.



"Uno de los efectos de la pereza es que uno deja de preocuparse por los demás", añade el escritor a su descripción de este personaje, ya que "hacer las cosas sin ganas mata el alma de quien se entrega a esta acidia".



En el otro lado aparece Bernardo, "el patinador que resbala sobre la superficie del mundo sin comprometerse a nada", una persona opuesta a Román, llena de energía, pero también dispuesta a robar el alma a quien se preste. En medio de ellos dos está Héctor, un joven periodista mileurista que "no ha perdido la ilusión por alcanzar lo divino con esfuerzo e inteligencia".



En su nueva aventura literaria, Pombo ha intentado que el resultado sea una novela "simple" que se pueda leer "muy deprisa", una "virtud" a su juicio, en un momento en el que el modo de percepción en internet va mucho más rápido.



Sin embargo, lo que no cambia es su modo de trabajo: el dictado. Esa oralidad le aporta una libertad y, al igual que le ocurría a Henry James, su relato gana "más fuerza". "El, además, se escondía y observaba si el mecanógrafo sentía miedo con su relato", añade.



Pombo matiza que en esta novela no hace "mucho análisis psicológico", aunque si recurre a textos de otros autores que tiene en la cabeza, como ha hecho "siempre". "Cuando relato un paseo por Madrid también lo cuento con Heidegger", indica.



En 'El temblor del héroe', explica, "los personajes se preguntan por su manera de estar en el mundo". "Afortunadamente, podemos vivir con cierta inconsciencia, sin llegar a extremos peligrosos, como los políticos, que viven con deliciosa inconsciencia respecto a cómo viven sus súbditos", explica.



En relación con uno de los temas que aborda en esta novela, el escritor señala que "la rutina sirve para vivir menos autoreflexivamente". En este sentido, añade que si sus personajes meditan sobre el sentido de sus vidas todo el tiempo se debe a que "esto es una novela".