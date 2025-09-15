Almodóvar, sobre la "barbarie" en Gaza: "Los políticos tienen que prestar atención a los ciudadanos"

El cineasta Pedro Almodóvar y otros rostros conocidos como Loles León, Luis García Montero o Adriana Ugarte han leído en la Puerta del Sol (Madrid), los nombres de todos los niños asesinados en la Franja de Gaza por la ofensiva israelí. En la concentración, convocada por el colectivo Artistas por Palestina, ha reunido a unas 200 personas, entre ellas algunas del ámbito de la cultura y la comunicación.

Pedro Almodóvar ha estado presente en la convocatoria y desde allí ha asegurado que la sociedad española está "cada vez más concienciada" sobre la "barbarie" que se vive en Gaza. Además, cree que los políticos "tienen que prestar atención a los ciudadanos". "Estoy aquí por razones evidentes: porque estoy a favor de Palestina libre y porque es insoportable levantarse cada día y ver las imágenes que vemos en las noticias", afirma el director español, mientras opina que no se trata de una "guerra" sino de una "ocupación": "A esa barbarie no se le llama guerra, es una ocupación. Alguien llega, ocupa, te mata, te echa y se queda allí". Además, considera que se debe "impedir" que todo aquello que lleve el nombre de Netanyahu "prospere".

El director de cine ha aprovechado el encuentro también para leer la carta de un niño gazatí que desea "volver a su casa y a la escuela". "A mí me encantaría que supiera que aquí estamos todos, pensando en él", expresó el cineasta antes de leer la carta.

La carta del niño gazatí:

"Ojalá tuviera una bicicleta y una casa. No quiero vivir en una tienda de campaña. Quiero que se abran los cruces para que podamos comer pollo, carne, pescado y fruta. No quiero vivir en una tienda de campaña calurosa llena de moscas y ratas. Cuando estaba en el sur, soñaba con volver a Gaza y encontrarla tal y como estaba, pero la encontré destruida. Cuando regresamos, nuestra casa estaba en ruinas y quemada. Toda mi ropa y mis juguetes estaban quemados. Mis seres queridos y mis hermanos fallecieron. Ojalá tuvieran teléfono. Cuando volvimos, quise ir a la escuela, pero la encontré destruida. Muchos profesores fueron asesinados. No hemos tenido clases en casi dos años. Ahora vivo en una tienda de campaña y sueño con ser policía o ingeniero para servir a mi gente y a mis vecinos que tanto quiero. Viva Palestina Libre", ha leído el cineasta.

El director de 'Madres paralelas' comenta que los políticos "son los que tienen que oír lo que estamos diciendo en las calles y hacer lo adecuado, porque son los que nos representan". "Creo que lo mismo que cuando nos lanzamos a la calle para protestar contra la guerra de Irak y era como el 90 por ciento del pueblo español contra esa guerra, creo que tienen que prestar atención a los ciudadanos, que cada vez se están manifestando más".

Leen el nombre de los niños asesinados en Gaza

Desde la céntrica plaza madrileña han querido recordar, uno a uno, los nombres de los 18.500 menores gazatíes muertos en la guerra desde octubre de 2023 "para que su recuerdo no se borre" y para reivindicar "que se defienda la vida" con carteles y pancartas en los que se leía 'Dejad de matar niños y niñas' o 'Alto el fuego'.

Durante la lectura de los nombres, el público repetía la palabra "asesinado" tras los nombres de los niños. El acto en colaboración con más de una decena de ONG como Unicef, UNRWA o Médicos del Mundo, entre otros, se extenderá hasta las 22.00 horas.

También han participado en la reivindicación artistas como Miguel Ríos, Jorge Sanz, Fernando León de Aranoa, Silvia Abascal, Abril Zamora, María Botto, Hiba Abouk, entre otros.

