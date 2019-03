Alejandro Sanz rinde homenaje a Queen y Beatles en sus nuevas canciones

Sacamos las nuevas canciones de Alejandro Sanz a la calle. "No está mal", dice una persona. "Me suena a lo de siempre", dice otra.

¿Más de lo mismo? Se lo preguntamos al propio artista. "No. No estoy de acuerdo. Cuando no cambias mal y si lo haces también mal".

Vamos con otro tema, éste más rockero. "Buen rock pop español", dice una chica al escucharlo. Rock español de los años 80 y también otros homenajes sonoros en su nuevo disco. "Hay sonidos que pueden recordar a Queen o a los Beatles".

No es un hombre facilón cuando compone. Asegura que tiene pasión por buscar el adjetivo certero y nos desvela un secreto cuando escribe. "Tengo un montón de diccionarios para que nunca me falten las palabras".

Para terminar, nos enseña su último tatuaje, dedicado a sus hijos y a una guitarra, y como buen 'cocinillas' nos da un truco para mejorar el arroz. "Echarle mucha cebolla al arroz. En general, echar mucha cebolla a todo".