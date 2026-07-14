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Muere la actriz Ascen López a los 69 años

La actriz nacida en Ávila, era conocida por sus papeles en importantes series de televisión.

La actriz Ascen López posa en marzo de 2024 durante la presentación de la serie de "Muertos S.L."

La actriz Ascen López posa en marzo de 2024 durante la presentación de la serie de "Muertos S.L." EFE

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Alejandro Lorente
Publicado:

La actriz Ascen López, conocida por series como 'Muertos S.L.', en la que interpretaba a Nieves, o 'Machos Alfa', donde era Marga, ha muerto a los 69 años, han informado este martes la Unión de Actores y Actrices y la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE. "Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en 'Muertos S.L.', 'Machos Alfa' o 'Sentimos las molestias'. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida", revela el mensaje en redes de AISGE.

La propia actriz había compartido en su cuenta de Instagram el pasado 31 de mayo el mensaje "Un año más. Gracias!!!" junto a una foto suya en la que aparece con una sonrisa y al lado de un pastel con unas velas con el número 69.

El pasado 9 de julio Netflix anunció el estreno el 7 de agosto de la cuarta y última temporada de la comedia costumbrista 'Muertos S.L.', creada por Laura y Alberto Caballero y protagonizada por Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Adriana Torrebejano y Amaia Salamanca, además de la propia Ascen López.

La actriz nació en la ciudad de Ávila, y también era conocida por sus papeles en 'Velvet', 'Águila Roja', 'Caronte' y 'Policías, en el corazón de la calle'.

En teatro, había participado en obras como 'El cuaderno de Pitágoras' en el Centro Dramático Nacional en 2022 o el musical 'Billy Elliot' los años 2019 y 2020 en el Teatro Nuevo Alcalá.

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