Antena 3 Noticias
Última hora
Cultura

PREMIOS PRINCESA GIRONA

Los Premios Princesa de Girona 2026 reivindican el talento joven: "Con esfuerzo y apoyo, llega el éxito"

La fundación Princesa de Girona reconoce el talento de 6 jóvenes en las categorías de Empresa, Investigación, Social , Arte e Internacional. La ceremonia, presidida por la Familia Real, se celebra hoy en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Premiados Princesa Girona

La fundación Princesa de Girona reconoce el talento de 6 jóvenes | EFE

Publicidad

Marta Sasot
Marta Sasot
Publicado:

Son jóvenes, son referentes y tienen mucho talento. Un año más la Fundación Princesa de Girona otorga los premios que reconocen el esfuerzo de emprendedores que con sus proyectos contribuyen a hacer una sociedad mejor.

Patricia Aymà es biotecnóloga y emprendedora científica comprometida con la transformación de los grandes retos ambientales. Dice ser "entrenadora de bacterias" y las utiliza para crear bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos. Aymà ha llevado su proyecto del laboratorio a la producción industrial, operando ya con una planta en Murcia y colaborando con más de 20 grandes empresas que prueban aplicaciones de sus materiales en sectores como la alimentación, la cosmética o el packaging.

"El objetivo es que no dejen microplásticos persistentes, que es un gran problema que estamos viendo: encontramos microplásticos en el cerebro, en los ovarios y en la sangre", asegura Patricia Aymà, premio CreaEmpresa Princesa de Girona 2026.

Rafel Luque es otro de los galardonados. Es astrofísico experto en los planetas que están fuera del sistema solar. Ha contribuido al descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar. También se ha especializado en lo que se conoce como mundos acuáticos para encontrar vida más allá.

"Con todo esto se amplía el conocimiento, se aprende un poco más sobre cómo se formó el sistema solar, cómo llegó la vida a ocurrir en la tierra", relata el ganador del premio Investigación Princesa de Girona 2026.

Hatim Azahri nació en Nador, Marruecos y se crio en el barrio del Poble-sec de Barcelona. Constituyó la asociación Joves Units del Poble-Sec con el objetivo de generar oportunidades reales para jóvenes en riesgo de exclusión a través del deporte. Promueve la transformación del barrio y la creación de espacios gratuitos para jóvenes. "El espacio público es ese espacio donde tú puedes conocer a gente a través del deporte, a través de los huertos urbanos, a través de actividades como talleres de cocina", explica el galardonado con el premio Social Princesa de Girona 2026.

En la categoría Arte, la Fundación ha premiado a la directora y guionista Gemma Blasco por abordar desde su trabajo cinematográfico y a partir de su experiencia personal una mirada ética y compleja sobre las realidades sociales "yo más que una moraleja lo que hago es plantear preguntas, muchas veces incómodas, pero que sea el espectador el que las responda", reconoce Blasco.

En la categoría internacional Mercedes Bidart, ha sido premiada por su trayectoria emprendedora para desarrollar soluciones financieras y hacer posible que la gente obtenga microcréditos en Latinoamérica. El astrofísico José Eduardo Méndez estudia los elementos químicos de las nebulosas y le han otorgado el premio internacional de investigación.

La ceremonia de entrega, presidida por la Familia Real, se celebra esta tarde en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Éxito absoluto en la quinta edición de los Premios Efecto Mil

Éxito absoluto en la quinta edición de los Premios Efecto Mil

Publicidad

Cultura

La actriz Ascen López posa en marzo de 2024 durante la presentación de la serie de "Muertos S.L."

Muere la actriz Ascen López a los 69 años

Premiados Princesa Girona

Los Premios Princesa de Girona 2026 reivindican el talento joven: "Con esfuerzo y apoyo, llega el éxito"

Imagen de archivo de Sam Neill

Muere el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años de forma "repentina e inesperada"

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer
Atresplayer

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer con suspense, humor y una pareja de investigadoras que rompe estereotipos

'Haciendo Amigos' la nueva película de Atresmedia Cine
Cine

Se estrena 'Haciendo amigos', la nueva película de Atresmedia Cine protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez

Imagen de archivo de Bonnie Tyler
Bonnie Tyler

Muere la cantante Bonnie Tyler a los 75 años

La cantante de 75 años falleció en un hospital de Portugal en la que estaba siendo tratada por su enfermedad.

Imagen del Granca Live Fest
Granca Live Fest

Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz conquistan Gran Canaria, y Quevedo sorprende junto a Aitana en un Granca Live Fest de récord

El Granca Live Fest 2026 sitúa a Gran Canaria en el mapa de los grandes festivales con Alejandro Sanz, Aitana y Juan Luis Guerra.

Un retablo flamenco del siglo XVI de la Pasión y un tríptico pictórico de la Adoración de los Magos

El Museo Nacional de Escultura exhibe dos obras rescatadas del tráfico ilegal de arte

Robbie Williams

Robbie Williams sorprende con un concierto improvisado en Sevilla junto a un músico callejero

Santoral Julio

Santoral julio 2026: estos son los santos que se celebran este mes, día a día

Publicidad