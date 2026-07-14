Los Premios Princesa de Girona 2026 reivindican el talento joven: "Con esfuerzo y apoyo, llega el éxito"

Son jóvenes, son referentes y tienen mucho talento. Un año más la Fundación Princesa de Girona otorga los premios que reconocen el esfuerzo de emprendedores que con sus proyectos contribuyen a hacer una sociedad mejor.

Patricia Aymà es biotecnóloga y emprendedora científica comprometida con la transformación de los grandes retos ambientales. Dice ser "entrenadora de bacterias" y las utiliza para crear bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos. Aymà ha llevado su proyecto del laboratorio a la producción industrial, operando ya con una planta en Murcia y colaborando con más de 20 grandes empresas que prueban aplicaciones de sus materiales en sectores como la alimentación, la cosmética o el packaging.

"El objetivo es que no dejen microplásticos persistentes, que es un gran problema que estamos viendo: encontramos microplásticos en el cerebro, en los ovarios y en la sangre", asegura Patricia Aymà, premio CreaEmpresa Princesa de Girona 2026.

Rafel Luque es otro de los galardonados. Es astrofísico experto en los planetas que están fuera del sistema solar. Ha contribuido al descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar. También se ha especializado en lo que se conoce como mundos acuáticos para encontrar vida más allá.

"Con todo esto se amplía el conocimiento, se aprende un poco más sobre cómo se formó el sistema solar, cómo llegó la vida a ocurrir en la tierra", relata el ganador del premio Investigación Princesa de Girona 2026.

Hatim Azahri nació en Nador, Marruecos y se crio en el barrio del Poble-sec de Barcelona. Constituyó la asociación Joves Units del Poble-Sec con el objetivo de generar oportunidades reales para jóvenes en riesgo de exclusión a través del deporte. Promueve la transformación del barrio y la creación de espacios gratuitos para jóvenes. "El espacio público es ese espacio donde tú puedes conocer a gente a través del deporte, a través de los huertos urbanos, a través de actividades como talleres de cocina", explica el galardonado con el premio Social Princesa de Girona 2026.

En la categoría Arte, la Fundación ha premiado a la directora y guionista Gemma Blasco por abordar desde su trabajo cinematográfico y a partir de su experiencia personal una mirada ética y compleja sobre las realidades sociales "yo más que una moraleja lo que hago es plantear preguntas, muchas veces incómodas, pero que sea el espectador el que las responda", reconoce Blasco.

En la categoría internacional Mercedes Bidart, ha sido premiada por su trayectoria emprendedora para desarrollar soluciones financieras y hacer posible que la gente obtenga microcréditos en Latinoamérica. El astrofísico José Eduardo Méndez estudia los elementos químicos de las nebulosas y le han otorgado el premio internacional de investigación.

La ceremonia de entrega, presidida por la Familia Real, se celebra esta tarde en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

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