Adele regresa a los escenarios tras su operación de cuerdas vocales

Adele continua rompiendo récords en la música con su segundo álbum '21' que lleva 17 semanas en el nº1 y ahora ha conseguido colocar un tercer single 'Set Fire To The Rain' en lo alto de la lista americana, algo que no había logrado nadie hasta ahora.

Recientemente el 28 de octubre la cantante mitió un comunicado en el que explicaba que por problemas en su voz tenía que someterse a una operación de cuerdas vocales de la que ya está totalmente recuperado, prueba de ello es su actuación en el programa 'The Artist Den'.

Una actuación íntima con voz y piano que será emitida el tres de febrero en la televisión pública americana y de a que podemos escuchar como adelanto 'Turning Tables' una genial composición de Adele junto al lider de 'One Republic', Ryan Teeder.

Lo próximo será ver sus actuaciones en las galas de los premios Grammy y los británicos BAFTA donde también se espera sea la trunfadora de la noche.