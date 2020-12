La actriz Ellen Page, protagonista de 'Juno', anuncia que es transgénero: "Mi nombre es Elliot"

La actriz Ellen Page, conocida por sus interpretaciones en la película 'Juno' y en la serie 'The Umbrella Academy', ha hecho pública una carta en las redes sociales anunciando que es una persona transgénero. "Soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot", asegura a través de Twitter.

Page, que pide ser tratado en género masculino, agradece todo el apoyo recibido en esta carta, que acumula cientos de miles de Me gusta en las redes sociales. "Me siento agradecido a la gente increíble que me ha acompañado durante este viaje. He estado profundamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por vuestra valentía y generosidad", señala.

Además hace hincapié en el miedo que siente ante esta nueva situación. "Pido paciencia, mi alegría es real pero también muy frágil. Aunque me siento inmensamente feliz y sé lo privilegiado que soy, también estoy asustado. La discriminación hacia las personas trans es cruel y tiene horribles consecuencias", destaca.

Entre los mensajes de cariño que han respondido a su carta en Twitter está el de su esposa, la bailarina Emma Porter, con quien se casó hace dos años. "Te quiero mucho Elliot", le ha dicho.