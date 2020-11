Elena, la estudiante con coronavirus tras borrar las conversaciones en redes sociales: "Si me denuncian lo entiendo. Asumiré las consecuencias"

"Has borrado todas las conversaciones que tenías en tu WhatsApp" le ha preguntado Susanna Griso en el programa Espejo Público a Elena Cañizares. "Las que habías hecho públicas de tu WhatsApp en la redes sociales".

Conversaciones borradas

Ante la posible denuncia de sus compañeras de piso por la revelación de conversaciones privadas en las redes sociales Elena ha contestado que "me preocupa pero es algo que hecho yo y nadie me ha obligado. Si vienen consecuencias las voy a aceptar. Voy a intentar buscar ayuda fiscal, si alguien me ofrece sus conocimientos sobre leyes. Pero si me denuncian yo lo entiendo porque no lo he hecho bien del todo" ha afirmado la joven.

"Asumiré las consecuencias" ha asegurado en Espejo Público. Elena Cañizares se recupera del coronavirus en su piso, "ahora estoy tumbada, me duele todo el cuerpo".

Posible denuncia

Según los expertos penalmente no tendría ninguna consecuencia y civilmente habrá que esperar. Elena Cañizares no ha revelado ningún nombre completo de las compañeras de piso que quieren echarla por tener coronavirus.

"No, entero no". Elena ha pedido que no persiga a sus compañeras, que no las acosen. "Sobre todo, me estoy dando cuenta que tengo amigas que se llaman igual que ellas y que las están acosando por el hecho de que se llaman igual y se piensan que son ellas. Me he dado cuenta. Ya no hablo con mis compañeras de piso, las tengo bloqueadas-2 ha explicado Elena Cañizares en el programa.

"Espero que no las hayan encontrado" se ha lamentado. "Vamos, yo las he desvinculado de mi perfil pero no me lo quiero ni imaginar" ha afirmado la joven que se encuentra en su piso "hasta que me pueda ir cuando ya de negativo en la prueba de coronavirus. Entonces me podré ir a otro lado".