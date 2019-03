Todo listo en la Base Aérea de Zaragoza para un posible aterrizaje del Atlantis

Los astronautas de la NASA desplegados en la Base Aérea de Zaragoza han revisado la pista de emergencia para tener todo listo ante un posible aterrizaje del transbordador espacial Atlantis, el último que se lanzará este viernes desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.

El director de Operaciones de Apoyo a la Misión de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), Louie García y el astronauta Gregory Johnson, que lidera esta misión, se han despedido del centro hospitalario Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), después de mantener un convenio de colaboración durante los últimos veinte años para atender a sus técnicos.

El director de la MAZ, José Manuel Lacasa, les ha entregado un cuadro en relieve del hospital, y Louie García, de parte de la NASA, un marco con la bandera española y estadounidense, que simboliza la colaboración mantenida desde 1992. Después de este acto, el operativo del personal del Ejército del Aire y de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) desplegado en la capital aragonesa se ha dirigido a contactar con los astronautas a bordo del Atlantis para comentar las condiciones climatológicas y a revisar la pista de aterrizaje para asegurar que todo está perfectamente preparado, ante una posible emergencia.

En este caso, que no ha ocurrido nunca antes en las ochenta misiones lanzadas en estos veinte años, Gregory Johnson guiaría la nave hasta la pista de la base, donde los heridos serían atendidos rápidamente en el hospital del campamento base y en la MAZ. Ésta será la última misión de la NASA en la capital aragonesa, a la que no rechazan volver en futuras actuaciones, aunque "nunca se volvería a enviar un equipo tan completo, pero se podría", ha afirmado Johnson.



El fin del lanzamiento al espacio de los transbordadores, como el Atlantis, el Endeauvor o el Discovery, en Cabo Cañaveral no significa que la carrera espacial desaparezca, sino que se está trabajando en otro tipo de vehículos, seguramente "mejor, más seguro y más barato". "Todos los sistemas de transporte, marítimo, ferroviario, aeronáutico, se van cambiando", ha comentado. Los astronautas Johnson y García han manifestado su felicidad, por el trabajo bien hecho en estos años, y su tristeza por finalizar las misiones desde la base de la capital aragonesa, que, según han comentado, ha contado en todo momento con la plena confianza de la NASA.