Señora elefanta, ha tenido usted gemelos

Acaban de nacer pero ya pesan más de 100 kilos. Estos dos gemelos elefantes son los nuevos habitantes de este poblado tailandés.



Son los niños mimados de los vecinos y por supuesto de mamá elefanta, que no deja de hacerles carantoñas.



Son machos y todavía no tienen nombre. El parecido es evidente, pero no son como dos gotas de agua, uno de ellos tiene una visible mancha en la cabeza, por lo que se les puede distinguir fácilmente.