¿Qué se sabe de Artemis II, la misión de la NASA que vuelve a la Luna después de medio siglo?

La misión Artemis II será un vuelo histórico. Es la primera vez, en más de medio siglo, que varios astronautas regresan a las inmediaciones de la Luna.

A diferencia de Artemis I, que fue una prueba no tripulada, esta nueva etapa llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion en un viaje alrededor del satélite terrestre. La operación, que abre su ventana de lanzamiento este miércoles 1 de abril, busca poner a prueba las nuevas tecnologías y realizar una expedición de 10 días.

El lanzamiento se realizará mediante el potente cohete Space Launch System (SLS), actualmente el más grande desarrollado por la NASA. Una vez en el espacio, la cápsula Orion se separará y comenzará su trayectoria en una órbita que rodeará la Luna antes de regresar a la Tierra. Este recorrido, conocido como "trayectoria de retorno libre", permite que la nave vuelva de manera segura incluso en caso de fallos en los motores.

La tripulación de Artemis II

Reid Wiserman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremi Hansen son los cuatro astronautas que están a punto de hacer historia con este viaje. Además, la misión sigue destacando por ser la primera de toda la historia en la que se cuenta con una mujer y con una persona de color a bordo. Todos han sido entrenados durante años para enfrentarse a los desafíos de esta misión como , por ejemplo, largos periodos en microgravedad, exposición a radiación espacial y maniobras muy complejas.

Artemis II servirá para probar tecnologías clave que serán esenciales en misiones futuras, como Artemis III, que tiene como principal objetivo llevar de nuevo a humanos a la superficie lunar. El programa Artemis también tiene un componente internacional, con la participación de agencias espaciales y socios comerciales.

Este enfoque colaborativo busca, no solo avanzar en la exploración, sino también fomentar el desarrollo científico y tecnológico. Por eso, Artemis II simboliza el inicio de una nueva era en la exploración espacial tripulada, acercando a la humanidad a objetivos más lejanos, como Marte.

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