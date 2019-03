El puente del glaciar Perito Moreno se derrumba por sorpresa

"Se trata de una mini ruptura. No fue la ruptura habitual que convoca a miles de turistas y que es seguida por televisión y por internet. No tuvo espectacularidad, ya que no estaban dadas las condiciones y no había el desnivel de agua que se necesita para ese proceso", dijo a la agencia de noticias Télam desde el parque, Carmen Torres, encargada del Uso Público del Parque Nacional Los Glaciares.



Torres explicó que "en el mes de diciembre pasado ya habíamos notado una pequeña filtración, porque el puente se había formado sin suficiente cantidad de hielo para sustentarse".



El puente habitualmente se forma sobre el Canal de Los Témpanos que lleva el agua del brazo Rico al sector principal del lago Argentino, por delante del frente del glaciar. Se trata de un río helado de 31 kilómetros, con un frente de cinco kilómetros, que emerge 60 metros del nivel del agua.



La funcionaria del parque recordó que "finalmente se produjo el mini rompimiento. Fue un proceso muy corto, de unos 30 minutos, con el parque abierto y con turistas que no podían creer la espontaneidad de ese espectáculo". Ahora "el glaciar volverá a cerrar el canal y seguirá su proceso para romper cuando la misma naturaleza lo determine".



La inesperada ruptura del sábado provocó que no hubiera cobertura periodística ni mayores testigos, sin embargo, Torres afirmó que "el parque mantiene una serie de cámaras ubicadas frente al Glaciar Perito Moreno, las que tienen que haber registrado el espectáculo".



Cuando el rompimiento se produce de día y con buenas condiciones clmáticas, se transforma en uno de los más majestuosos espectáculos de la naturaleza y la ciudad de El Calafate, ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de Santa Cruz y el Parque Nacional Los Glaciares en uno de los destinos estelares del turismo internacional.