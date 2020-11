La vacuna desarrollada por la universidad inglesa de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca previene el coronavirus en un 70,4% de los casos, según indican resultados preliminares difundidos este lunes. Estos datos contrastan con la efectividad del 95% mostrada por las vacunas las compañías Pfizer y Moderna, si bien la vacuna británica es más barata y fácil de conservar.

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, ha hablado sobre esa diferencia en los porcentajes en una entrevista en Espejo Público: "El tema de los porcentajes de efectividad que se han planteado... bueno, por supuesto preferimos tener una efectividad del más del 70%. Pero, ¿efectividad en qué términos? ¿Nos va a prevenir de la infección, va a permitir que no exista transmisión del virus entre personas...? Tenemos todavía que refinar las nociones de eficacia en estos casos y tenemos que tener claro qué nos va a generar como protección".

"No hay duda de que será segura una vez que esté aprobada, pero se tienen que cumplir todos los requisitos de las fases iniciales", ha dicho Acuña a Susanna Griso.

Más de 20.000 voluntarios -la mitad en el Reino Unido y el resto en Brasil- participaron en la tercera fase de las pruebas clínicas organizadas por la universidad de Oxford, que ya dio buenos resultados de seguridad en la segunda fase. En el último experimento, hubo 30 casos de covid en personas que habían recibido dos dosis de este antídoto y 101 en el grupo de control que recibió una inyección inocua.

Un dato que aún no ha podido explicarse, según la BBC, es que la efectividad de la vacuna contra el coronavirus subió al 90% en un grupo de voluntarios a los que se dio media dosis inicial seguida de una dosis completa.

El 19 de noviembre, los investigadores de Oxford informaron de que la segunda fase de pruebas clínicas demostraba que su vacuna es segura, con pocos efectos secundarios, en personas sanas incluso de más de 70 años y provoca una respuesta inmune en todos los grupos de edad, tanto con una dosis baja como estándar.

Plan de vacunación contra el coronavirus en España

El epidemiólogo también ha opinado sobre el plan de vacunación que especificó Pedro Sánchez este domingo para España: "El único calendario realista de vacunación se podrá producir cuando la vacuna esté disponible, evidentemente. Podemos hacer planes de contingencia, pero no podemos decir que la fecha de arranque es tal hasta que no tengamos la vacuna certificada por la OMS y las demás agencias. Será en enero o puede ser más adelante, en el curso del primer trimestre. No podemos fijar una fecha".