Lo pequeño e invisible se convierte en un espectáculo gigante

Son muchos los cuentos que hablan de seres diminutos y mágicos que viven a nuestro alrededor y que no podemos ver. Pero no, no son gnomos. Son los microseres que forman un mundo paralelo al nuestro, invisibles pero viven con nosotros.

Ahora podemos verlos en tiempo real en una exposición. Pero en las salas se aumenta su tamaño cientos del veces. Los niños contemplan los microbios de esta charca virtual. Pero los adultos también pueden atraparlos. Pasear entre ellos ajustándolos a nuestro tamaño, para descubrirlos de igual a igual.