Nacen dos crías de oso panda en el Zoo Aquarium de Madrid

La osa panda 'Hua Zui Ba' del Zoo Aquarium de Madrid ha parido dos crías después de 135 días de gestación, según ha informado este martes el Zoo.

'Hua Zui Ba' fue inseminada artificialmente el pasado 25 de abril con el semen del macho 'Bing Xing'. En la inseminación intervinieron el personal técnico del Zoo de Madrid y del Centro de Cría de Panda Gigante de Chengdu-China, junto al Banco de Germoplasma de Especies Silvestres Amenazadas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales y el departamento de Fisiología animal de la Facultad de Veterinaria de Madrid.

De momento el publico no podrá ver a las crías, ya que permanecerán aisladas durante un periodo aún no definido para asegurar la tranquilidad que madre y crías necesitan. No obstante, los visitantes del Zoo podrán ver a las crías a través de las pantallas de televisión que se han colocado en la instalación de los osos pandas y así como en otros puntos del Zoo.

"El nacimiento de estas crías es un gran logro a nivel mundial por cuanto se refiere a una especie en gravísimo peligro de extinción, y confirma al Zoo Aquarium de Madrid como una de las Instituciones más importantes y reconocidas por su compromiso con la Conservación", ha indicado el parque.

Estos nacimientos son los primeros que se producen en España desde que nació Chulín en 1982 y los terceros en Europa. Las dos ocasiones anteriores se han producido en el Zoo de Viena. Las crías, cuyo sexo todavía no se conoce, pesaron unos 150 gramos cada una.

En la actualidad, se calcula que la población de pandas gigantes que viven en China no supera los 1.600 ejemplares que están amenazados por la destrucción de su hábitat, mientras que en los zoológicos su número no supera los 250 animales.