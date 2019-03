La mejor ilusión óptica del año

En realidad, se trata de una magnífica ilusión óptica, creadapor Kokichi Sugihara, que ha sido la ganadora de la edición de este año2010 del concurso 'Best Visual Illusion of the Year' (La mejor ilusiónóptica del año).



Depende del lado por dónde se mire la pequeña construcción, uno se da cuenta de que no hay magia ni fuerzas sobrenaturales. Las bolas, en realidad, no suben sino que bajan por los puentes.