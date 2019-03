Las ventas de coches continúan al alza y suben un 39,3% en abril

En los cuatro primeros meses del año, las ventas de turismos y todoterrenos se elevaron a 379.804 unidades, lo que se traduce en una progresión del 43,2% en comparación con el mismo período del ejercicio precedente.



El crecimiento de las matriculaciones tanto en abril como en el primer cuatrimestre del ejercicio se explica principalmente por el efecto positivo de las ayudas del Plan 2000E. En este sentido, Anfac y Ganvam advirtieron de que si el programa no se renueva, el mercado podría caer en 2010 por debajo de los niveles de 2009.



Más de un millón de coches en los últimos doce meses

Las dos patronales calificaron de "positivos" los resultados de ventas correspondientes a abril, y destacaron que en los últimos doce meses, gracias al Plan 2000E que se puso en marcha en mayo de 2009, se han matriculado más de un millón de unidades (1,067 millones de automóviles), con un crecimiento del 17,4%.



Las organizaciones indicaron que "todavía hay margen para que los consumidores acudan al concesionario y aprovechen el Plan 2000E". No obstante, advierten de que la "cercana" finalización del mismo y el contexto de debilidad económica harían necesaria una prolongación de este programa, que está teniendo efectos positivos en el mercado, en la producción, en el empleo y en las arcas públicas.



"De no ampliarse esta medida --advierten las asociaciones de fabricantes y de vendedores--, el mercado de turismos para 2010 podría quedar por debajo de las cifras del pasado año".



Castigo al lujo

Las ventas de coches crecieron en abril en todos los segmentos, a excepción del de turismos de lujo, que experimentó un retroceso del 33,8%, del de todoterrenos de lujo (-24,3%), del ejecutivo (-8,8%) y del deportivo (-4,1%). El mayor crecimiento fue para los todoterrenos grandes, que experimentaron una progresión del 76,4%.

