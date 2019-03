Un gel vaginal reduce un 50% el riesgo de infección de sida en mujeres

Investigadores de Durban, en Sudáfrica, han desarrollado un gel vaginal que podría reducir el riesgo de contagio del VIH en mujeres. Es la última novedad en la prevención del sida.

En el estudio han participado casi 900 pacientes y los científicos han descubierto que después de usar el gel, el riesgo de infección se reducía un 50% durante 12 meses. Hasta ahora, todos los intentos de desarrollar un fármaco parecido habían fracasado.

"NO HACEMOS LO SUFICIENTE CONTRA EL SIDA"

Hay que hacer más por menos en la lucha contra el sida. Este es el mensaje que han lanzado a los miles de participantes de la Conferencia Internacional SIDA 2010 el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el fundador de Microsoft, Bill Gates.

"Más de lo mismo no es suficiente. No hacemos lo suficiente contra el sida", ha remarcado Clinton. El ex presidente también ha criticado que se gasten fortunas para que expertos vayan "a reuniones y tomen aviones" mientras la epidemia sigue segando la vida de dos millones de personas cada año.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que a finales de 2009, 5,2 millones de personas recibían tratamiento contra el virus del sida, frente a los 4 millones que se beneficiaban de esta terapia en 2008.