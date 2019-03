El Festival de Cannes promete 'sorpresas' bajo la presidencia de Tim Burton

Este año el presidente del jurado es el mediático Tim Burton. El director ha asegurado que está dispuesto 'a la sorpresa' y que "no hay instrucciones" que impartir a los otros miembros del jurado. Uno de ellos es Víctor Erice. El gran ausente es el cineasta iraní Jaafar Panahi, preso en su país, cuya "liberación inmediata" ha pedido el Gobierno francés.



La primera flecha para esta noche la lanza el 'Robin Hood' de Russell Crowe. A partir de aquí, doce días por delante llenos de directores clásicos como Ken Loach, Abbas Kiorastami o Bertrand Tavernier y también apuestas como Daniele Lucheti, Mahama Haroun y la clásica dósis de cine oriental.



'Biutiful', del mexicano Alejandro González y con Javier Bardem como protagonista es la única producción nacional que compite en la sección oficial. Fuera de concurso también se podrá ver la coproducción de Antena 3 'You will meet a tall dark stranger', la nueva película de Woody Allen protagonizada por, entre otros, Antonio Banderas.



La selección de este año, como la del filme de Loach ("Routeirish"), ha llegado un poco a cuentagotas, con películas que laorganización ha ido añadiendo a la competición hasta en la víspera,circunstancia que ha hecho circular la (mala) idea de que no habíamaterial digno de Cannes.