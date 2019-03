Espectacular erupción en la superficie solar

Gracias a sus telescopios de infrarrojos, la NASA ha captado y ha hecho pública la imagen de una nueva y espectacular erupción solar.

Son tormentas solares severas que se repiten cada cierto tiempo y que son capaces de liberar más de mil millones de toneladas de partículas al espacio, a más de un millón de kilómetros por hora.

Las tormentas solares más fuertes, según los científicos, pueden ser una amenaza para los satélites y los astronautas en el espacio, y pueden también interferir en la navegación o las comunicaciones.

Pero esta vez no va a ocurrir. Sus posibles efectos negativos no afectarán a la Tierra, porque las partículas despedidas no lo han sido en dirección a la Tierra.