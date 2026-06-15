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Los Premios Fronteras del Conocimiento reconocen a los referentes mundiales de la ciencia y la cultura

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen en su XVIII edición a investigadores y creadores cuyas aportaciones están transformando la ciencia, la tecnología, las humanidades y la cultura a escala global.

Charles Manski (arriba a la izquierda), Allan MacDonald (abajo a la izquierda), UnsukChin (arriba en el centro), Nancy Cartwright (abajo en el centro), Carl Wunsch (arriba a la derecha), y Carl June (abajo a la derecha)

Charles Manski (arriba a la izquierda), Allan MacDonald (abajo a la izquierda), UnsukChin (arriba en el centro), Nancy Cartwright (abajo en el centro), Carl Wunsch (arriba a la derecha), y Carl June (abajo a la derecha)Fundación BBVA

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Beatriz García
Beatriz García
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La Fundación BBVA entregará el próximo 18 de junio en Bilbao los Premios Fronteras del Conocimiento, unos galardones que distinguen contribuciones de extraordinario impacto en la ciencia, las humanidades y la cultura. Desde su creación en 2008, se han consolidado como una referencia internacional y prueba de ello es que 34 de sus premiados han recibido posteriormente el Premio Nobel.

En Ciencias Básicas, los galardonados son el físico canadiense Allan MacDonald y el físico español Pablo Jarillo-Herrero por sus descubrimientos sobre el denominado "ángulo mágico", un hallazgo que permite modificar las propiedades de materiales como el grafeno y abre nuevas posibilidades para la electrónica y las tecnologías cuánticas.

La categoría de Biología y Biomedicina reconoce a Carl June y Michel Sadelain, pioneros de las terapias CAR-T, una innovadora inmunoterapia que modifica genéticamente células del propio paciente para combatir el cáncer y que ha transformado el tratamiento de determinados tumores hematológicos.

En Tecnologías de la Información y la Comunicación, Joan Daemen y Vincent Rijmen han sido premiados por diseñar el sistema de cifrado AES, utilizado diariamente para proteger dispositivos, transacciones y comunicaciones digitales en todo el mundo.

El galardón en Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente ha recaído en Carl Wunsch, uno de los mayores expertos en oceanografía física, cuyas investigaciones han sido fundamentales para comprender el papel de los océanos en el calentamiento global y en la regulación del clima terrestre.

En Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, Charles Manski ha sido distinguido por incorporar la incertidumbre al análisis económico y a la evaluación de políticas públicas, contribuyendo a una toma de decisiones más rigurosa y realista.

La filósofa Nancy Cartwright ha recibido el premio en Humanidades por sus aportaciones a la filosofía de la ciencia y a la racionalidad y por promover que las decisiones sobre políticas públicas se basen en evidencias sólidas y contrastadas.

En Ciencias Sociales, el reconocimiento es para el Institute for Social Research de la Universidad de Michigan y NORC de la Universidad de Chicago, dos instituciones clave en la producción de datos fiables que han permitido comprender mejor la evolución de las sociedades contemporáneas.

Por último, la compositora surcoreana Unsuk Chin ha sido galardonada en Música y Ópera por una trayectoria marcada por la innovación y una voz artística propia que la ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

Los Premios Fronteras del Conocimiento reflejan así un amplio mapa del saber contemporáneo, reconociendo avances que contribuyen a afrontar algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo y a enriquecer la comprensión del mundo.

34 Premios Fronteras galardonados posteriormente con el Nobel

La relevancia internacional de estos galardones queda respaldada por un indicador especialmente significativo: 34 investigadores reconocidos previamente con los Premios Fronteras del Conocimiento han recibido posteriormente el Premio Nobel. Esta capacidad para identificar contribuciones científicas llamadas a marcar una época ha consolidado a los premios de la Fundación BBVA como una de las referencias más prestigiosas del panorama internacional.

Entre los premiados que más tarde obtuvieron el Nobel figuran 14 economistas, entre ellos Jean Tirole, Angus Deaton, Claudia Goldin o Daron Acemoglu; seis galardonados con el Nobel de Medicina, como Shinya Yamanaka, James P. Allison o Katalin Karikó y Drew Weissman; siete premiados posteriormente con el Nobel de Física, entre ellos Didier Queloz, Michel Mayor o Geoffrey Hinton; y otros siete reconocidos más tarde con el Nobel de Química, como Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, pioneras de la edición genética CRISPR, o Demis Hassabis, David Baker y John Jumper.

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Ciencia

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